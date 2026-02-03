Logo
Проговорио лото милионер: Ово је Дејан који је освојио 7 милиона, послије 4 године услиједио велики шок!

Извор:

Телеграф

03.02.2026

21:48

Коментари:

0
лото добитник
Фото: Instagram

Дејан Марков из Банатског Карловца 2015. године купио је срећку, а ако се и надао добитку, сигурно није очекивао награду коју је добио - 7 милиона динара. Овај неочекивани добитак омогућио му је да ријеши стамбено питање у Београду, што је за многе људе сан.

"То је било довољно за куповину једног трособног стана у Београду на Миријеву", испричао је својевремено Дејан, присјетивши се тренутка када је његова срећа промијенила ток живота.

Ипак, након овог добитка Дејан није престао да игра игре на срећу. Наставио је да купује тикете, повремено, а непуне четири године након великог добитка, услиједио је још један шок. Његова упорност и вјеровање у срећу поново су се исплатили.

"Наставио сам да играм и након непуне четири године, укуцавао сам баркодове, игра се звала Загребавање, дијелили су се телефони, лаптопови, скутери, и добио сам Ајфон 8 - присјетио се Дејан. Ова награда, иако мања од претходне, била је још један доказ да срећа може бити на његовој страни.

Дејан и данас игра игре на срећу, а срећке како каже купује само у великим градовима. Његова стратегија куповине срећки у урбаним срединама постала је дио ритуала.

- Волим да купим само у великим градовима. Тако имам неки осјећај. Купујем кад прођем кроз Краљево, Нови Сад, Београд... - закључио је, откривајући део свог приступа играма на срећу.

Србија памти још једну лото добитницу. Ирена Матејић из Младеновца је 2011. године освојила премију од скоро два милиона евра. А срећу је, како је 2019. године испричала за Telegraf.rs, окушала и у трци за рекордни добитак - невјероватних шест милиона! И, није погријешила.

"Добила сам шестицу. Извучено их је око 48, па је добитак био 85.000 динара", открила је тада Ирена за портал Telegraf.rs.

Ипак, живот јој није био лак ни након великог добитка на Лото-у. Како се писало, Ирена се након добитка развела, а једном је завршила и у притвору.

- Паре не могу да купе срећу. Колико год да добитник да породици, пријатељима, нико неће да буде задовољан јер људи очекују да им новац ријеши све проблеме. Ја сам и прије Лото-а имала јако активан живот, па опет нисам успјела да схватим неке ствари на вријеме. Али, никад није касно. Сад знам - рекла је Ирена тада.

