Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу

Извор:
Телеграф
03.02.2026
10:06
Коментари:0
Језив случај сексуалног узнемиравања и насиља над малољетном особом догодио се у граду Исток, општина Пећ. Тзв. Косовска полиција у четвртак, 29. јануара, ухапсила осумњиченог Тома Прекаја (54) у тренутку извршења овог кривичног дјела.
Њему је Основни суд у Пећи одредио је мјеру једномјесечног притвора због оправдане сумње да је извршио кривично дјело сексуално насиље над малољетном особом.
Србија
Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави
Према информацијама из истраге, Прекај се терети да је у два наврата присилио тринаестогодишњу дјевојчицу на сексуалне односе, искористивши њену малољетност и тежак материјални положај.
- Полицијска акција изведена је 29. јануара 2026. године, око 14.10 часова, у мотелу "Ла Исла" у селу Дубрава код Истока. Полиција је упала у једну од вила мотела гдје је затекла осумњиченог и жртву - наводи се у саопштењу полиције.
Како се наводи у судским списима у које је Инсајдер имао увид, осумњичени је тог дана срео жртву на пијаци гдје је она просила.
- Након што јој је дао два евра, искористио је њено повјерење и године, те је одвезао својим возилом до мотела. Тамо ју је, према наводима оптужбе, прво натјерао да се окупа, а затим приморао на орални секс у замјену за обећаних 15 евра. Полиција је интервенисала током самог чина, спријечивши даље злостављање, након чега је Прекај лишен слободе - наводи се у судској одлуци.
Занимљивости
Помрачење Сунца доноси богатство за 4 знака
Истрага је утврдила да ово није био изолован инцидент. Према одлуци тужиоца, први случај злостављања догодио се крајем новембра 2025. године, а у судској одлуци се детаљно описује модус операнди осумњиченог.
- Осумњичени Томо Прекај је искористио младост жртве (13 година) и њену финансијску слабост. Крајем новембра 2025. године, срео је жртву испред филијале "ЕТЦ Експреса" у Истоку док је просила. Убиједио ју је да пође с њим у мотел "Ла Исла" у Дубрави, гдје ју је приморао на орални секс у трајању од око сат времена, у замјену за 15 евра - наведено је у судској одлуци.
Списи предмета садрже узнемирујуће детаље о томе како је осумњичени припремао жртву и вршио сексуално насиље над њом у оба наврата.
Судија за претходни поступак усвојио је захтјев тужилаштва за одређивање притвора, оцијенивши да постоји основана сумња да је Прекај починио наведена кривична дјела.
БиХ
Кошарац: Конаковић би требао признати да је Додик лидер који води док он остаје у сјени
Као кључне разлоге за притвор, суд је навео ризик од бјекства осумњиченог, опасност да би боравком на слободи могао утицати на свједоке или поновити кривично дјело, с обзиром на то да се инцидент поновио у кратком временском року.
Притвор је одређен у циљу несметаног вођења кривичног поступка.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
08
11
06
11
03
10
58
10
57
Тренутно на програму