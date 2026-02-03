Logo
Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу

Телеграф

03.02.2026

10:06

Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу
Фото: Pixabay

Језив случај сексуалног узнемиравања и насиља над малољетном особом догодио се у граду Исток, општина Пећ. Тзв. Косовска полиција у четвртак, 29. јануара, ухапсила осумњиченог Тома Прекаја (54) у тренутку извршења овог кривичног дјела.

Њему је Основни суд у Пећи одредио је мјеру једномјесечног притвора због оправдане сумње да је извршио кривично дјело сексуално насиље над малољетном особом.

Према информацијама из истраге, Прекај се терети да је у два наврата присилио тринаестогодишњу дјевојчицу на сексуалне односе, искористивши њену малољетност и тежак материјални положај.

- Полицијска акција изведена је 29. јануара 2026. године, око 14.10 часова, у мотелу "Ла Исла" у селу Дубрава код Истока. Полиција је упала у једну од вила мотела гдје је затекла осумњиченог и жртву - наводи се у саопштењу полиције.

Како се наводи у судским списима у које је Инсајдер имао увид, осумњичени је тог дана срео жртву на пијаци гдје је она просила.

- Након што јој је дао два евра, искористио је њено повјерење и године, те је одвезао својим возилом до мотела. Тамо ју је, према наводима оптужбе, прво натјерао да се окупа, а затим приморао на орални секс у замјену за обећаних 15 евра. Полиција је интервенисала током самог чина, спријечивши даље злостављање, након чега је Прекај лишен слободе - наводи се у судској одлуци.

Мамио жртву новцем

Истрага је утврдила да ово није био изолован инцидент. Према одлуци тужиоца, први случај злостављања догодио се крајем новембра 2025. године, а у судској одлуци се детаљно описује модус операнди осумњиченог.

- Осумњичени Томо Прекај је искористио младост жртве (13 година) и њену финансијску слабост. Крајем новембра 2025. године, срео је жртву испред филијале "ЕТЦ Експреса" у Истоку док је просила. Убиједио ју је да пође с њим у мотел "Ла Исла" у Дубрави, гдје ју је приморао на орални секс у трајању од око сат времена, у замјену за 15 евра - наведено је у судској одлуци.

Списи предмета садрже узнемирујуће детаље о томе како је осумњичени припремао жртву и вршио сексуално насиље над њом у оба наврата.

Судија за претходни поступак усвојио је захтјев тужилаштва за одређивање притвора, оцијенивши да постоји основана сумња да је Прекај починио наведена кривична дјела.

Као кључне разлоге за притвор, суд је навео ризик од бјекства осумњиченог, опасност да би боравком на слободи могао утицати на свједоке или поновити кривично дјело, с обзиром на то да се инцидент поновио у кратком временском року.

Притвор је одређен у циљу несметаног вођења кривичног поступка.

