Ушла у продавницу и више није изашла: Тијело докторке пронађено у замрзивачу

03.02.2026
Породица докторке која је пронађена мртва у замрзивачу супермаркета Dollar Tree у Мајамију поднијела је тужбу против менаџера продавнице, тврдећи да је његова непажња довела до њене смрти.
Голо тијело 32-годишње анестезиологиње, Хелен Масиел Гареј Санчез, открио је шокиран запослени ујутру након њене посјете продавници 14. децембра на Флориди. Полиција у Мајамију саопштила је да нема доказа да је Санчез била приморана да уђе у замрзивач, али и даље није разјашњено како је завршила заробљена унутра.
У тужби вриједној 50 милиона долара, породица оптужује менаџера продавнице, Јанелкиса Гонзалеза, јер није пронашао докторку Санчез иако му је, како се наводи, речено да је нестала унутар продавнице. Према наводима тужбе, Гонзалез је знао да купац није напустио продавницу, али није прегледао ни користио расположиве снимке надзорних камера како би утврдио да ли је остала у простору Dollar Tree-а.
Даље се у документима наводи да менаџер није благовремено открио њено присуство у замрзивачу, нити је пружио помоћ или позвао хитне службе. Такође га терете да није спровео процедуре затварања продавнице како би се осигурало да сви купци напусте простор прије закључавања.
Економија
Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?
Породица преминуле наводи и да је замрзивач био неисправан и да запослени нису спријечили купце да у њега улазе. Тијело је пронађено сљедећег јутра у складишном замрзивачу, након чега је запослени одмах позвао хитну помоћ, преноси Metro.
Према наводима, Санчез је након што је остала заробљена патила од хипотермије, а у фазама тешке хипотермије, када тијелесна температура падне испод 27 степени, могу се јавити бизарне реакције попут парадоксалног свлачења прије смрти, када жртве погрешно осјећају да им је превруће.
На платформи GoFundMe покренута је кампања за прикупљање средстава како би се њено тијело превезло у родну Никарагву.
"Докторка Гареј посветила је свој живот медицини, стекла је признање као анестезиологиња специјализована за природне срчане мане. Њен рад донео је наду и исцјељење бројној дјеци и њиховим породицама", наводи се.
Додаје се да су њена саосјећајност, стручност и преданост спасавању младих живота обиљежили како њену каријеру, тако и лични карактер, а највећа жеља породице је да је врате кући у Никарагву како би јој омогућили достојанствену сахрану и посљедње почивалиште окружено вољенима, преноси Дневник.хр.
