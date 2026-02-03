Директан судар два аутомобила: Хитне службе на терену

Извор:
Телеграф
03.02.2026
09:45
Тешка саобраћајна незгода догодила се јутрос у клисури реке Деспотовице на магистралном путу између Чачка и Горњег Милановца, гдје су се директно сударила два путничка возила.
"У судару су учествовали Фиат Стило и још једно путничко возило, а према информацијама са лица мјеста има повријеђених. Екипе Хитне помоћи налазе се на терену и пружају медицинску помоћ учесницима незгоде", казали су за РИНУ очевици.
Полиција је изашла на мјесто судара и у току је увиђај, након ког ће бити познато више детаља о околностима под којима је дошло до незгоде.
Саобраћај на овој дионици није обустављен, већ се одвија успорено уз наизменично пропуштање возила, преноси Телеграф.
