Преко интернета продавао фалсификовану луксузну робу: Згрнуо милионе

Извор:
Телеграф
23.02.2026
18:57
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за сузбијање криминала, Одјељења за сузбијање привредног криминала и полицијски службеници ПУ у Новом Пазару, по налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару, у сарадњи са Републичком тржишном инспекцијом, поднијеће кривичну пријаву против А.Ћ. (48), због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела неовлаштена употреба туђег пословног имена и друге посебне ознаке роба или услуге и недозвољена трговина.
Приликом контроле објекта у Новом Пазару у власништву осумњиченог, пронађено је и одузето 379 комада одјеће фалсификованих заштићених робних марки различитих брендова, чија је вриједност процијењена на више од 2.000.000 динара. Ову робу продавао је и путем курирских служби.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму