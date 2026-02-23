Мушкарац (80) ухапшен због полног злостављања унуке: Због истог дјела и раније осуђиван

Извор:
Полиција је ухапсила 80-годишњака из мјеста поред Сплита због сумње да је низ година полно злостављао малољетну унуку. Оштећена је данас пунољетна, а случај је пријавила недавно након што је отишла из заједничког домаћинства.
Ухапшени је у септембру прошле године неправоснажно осуђен на четири и по године затвора због полног злостављања друге малољетне унуке.
Сада га за исте ствари терети и њена сестра. На неправоснажну пресуду жалили су се и Државно одвјетништво и одбрана.
Како се неслужбено дознаје, окривљени је на суђењу за злостављање прве унуке све признао, али тврди да другу није злостављао, пише Далматински портал.
Државно тужилаштво тражило је одређивање истражног затвора због опасности од утицаја на свједоке и понављања дјела, али судија истраге пустио је осумњиченог на слободу уз мјеру опреза.
