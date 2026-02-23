Logo
Мушкарац (80) ухапшен због полног злостављања унуке: Због истог дјела и раније осуђиван

Извор:

АТВ

23.02.2026

17:57

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је ухапсила 80-годишњака из мјеста поред Сплита због сумње да је низ година полно злостављао малољетну унуку. Оштећена је данас пунољетна, а случај је пријавила недавно након што је отишла из заједничког домаћинства.

Ухапшени је у септембру прошле године неправоснажно осуђен на четири и по године затвора због полног злостављања друге малољетне унуке.

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић показала маску мачке из свог интимног снимка: Да, моја је!

Сада га за исте ствари терети и њена сестра. На неправоснажну пресуду жалили су се и Државно одвјетништво и одбрана.

Како се неслужбено дознаје, окривљени је на суђењу за злостављање прве унуке све признао, али тврди да другу није злостављао, пише Далматински портал.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Скандалозна изјава хрватског министра: Борци ЈНА били фашисти

Државно тужилаштво тражило је одређивање истражног затвора због опасности од утицаја на свједоке и понављања дјела, али судија истраге пустио је осумњиченог на слободу уз мјеру опреза.

