Logo
Large banner

Потврђена оптужница против 14 особа због напада на навијаче Црвене звезде

23.02.2026

16:51

Коментари:

0
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије
Фото: Facebook

Општински суд у Живиницама потврдио је оптужницу против 14 особа због учествовања у групи која је напала навијаче Фудбалског клуба Црвена звезда у близини Међународног аеродрома Дубраве код Тузле, саопштено је данас из Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

Оптужница је потврђена против једанаест држављана Хрватске: Јосипа Кустуре /39/, Ивана Беоковића /33/, Томислава Кустуре /40/, Алена Барунчића /22/, Марка Јовановића /25/, Петра Вукасовића /45/, Пере Вујчића /31/ из Сплита, Марина Кристиана Микелиа /24/ из Трогира, Рока Калашића /22/ из Пуле, Дује Пенића /30/ из Плоча, Ивана Врсаловића /25/ из Супетара.

Нож

Хроника

Свађа се претворила у крвави обрачун: Избоден мушкарац

Оптужница је такође потврђена и против три држављана БиХ Марка Приморца /27/ из Читлука, Јосипа Сиврића /20/ из Међугорја и Андреја Јокића /28/ из Брчког, који има држављанство БиХ и Аустрије.

Према оптужници Кантоналног тужилаштва, они су оптужени да су 24. јануара 2026. године око 22.00 часа у мјесту Дубраве Горње у близини Међународног аеродрома Тузла дјеловали као организована група, коју су поред њих чинила и друга лица.

Они су са више возила дошли на ову локацију, сачекали групу навијача ФК Црвена Звезда, за које су знали да су били на утакмици у Шведској и да ће летом из Малмеа доћи на аеродром.

Када је група навијача поменутог клуба изашла из круга аеродрома, ова група их је напала употебљавајући физичку силу, дрвене палице, металне шипке, бакље и друге предмете.

илу-спавање-10102025

Здравље

Колико дуго људи могу да издрже без спавања?

У нападу на навијаче, четири особе су тешко повријеђене, укључујући и једног полицијског службеника Полицијске управе Живинице, који је изашао на службену интервенцију, док је већи број особа лакше повријеђен.

Поступајући тужилац је Општинском суду у Живиницама предложио да се оптуженима продужи мјера притвора након потврђивања оптужнице.

Општински суд у Живиницама је данас заказао рочиште за изјашњење о кривици оптужених.

Подијели:

Тагови :

Потврђена оптужница

напад на навијаче Звезде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Свијет

Трамп: Не морам поново тражити одобрење Конгреса

3 ч

0
Амбасаде Русије у БиХ: Дан браниоца отаџбине симбол војне храбрости

БиХ

Амбасаде Русије у БиХ: Дан браниоца отаџбине симбол војне храбрости

3 ч

0
С којим знаковима се најбоље слажу Рибе?

Занимљивости

С којим знаковима се најбоље слажу Рибе?

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

3 ч

0

Више из рубрике

Свађа се претворила у крвави обрачун: Избоден мушкарац

Хроника

Свађа се претворила у крвави обрачун: Избоден мушкарац

2 ч

0
Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Хроника

Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

3 ч

0
Затвор

Хроника

Покушао опљачкати супермаркет па пуцао на полицију: Ђулбеговићу предложен притвор

4 ч

0
Спровођење тржишних инспекторки

Хроника

Тржишне инспекторке узеле по 500 КМ мита да ”ублаже” казну

4 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Смршао 50 kg, а сада завршио на инфузији: Пјевач се огласио из болнице и забринуо све

19

33

Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

19

28

Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа

19

25

Колико још година до реализације моста на Доцу?

19

24

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner