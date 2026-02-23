Потврђена оптужница против 14 особа због напада на навијаче Црвене звезде

23.02.2026
Општински суд у Живиницама потврдио је оптужницу против 14 особа због учествовања у групи која је напала навијаче Фудбалског клуба Црвена звезда у близини Међународног аеродрома Дубраве код Тузле, саопштено је данас из Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
Оптужница је потврђена против једанаест држављана Хрватске: Јосипа Кустуре /39/, Ивана Беоковића /33/, Томислава Кустуре /40/, Алена Барунчића /22/, Марка Јовановића /25/, Петра Вукасовића /45/, Пере Вујчића /31/ из Сплита, Марина Кристиана Микелиа /24/ из Трогира, Рока Калашића /22/ из Пуле, Дује Пенића /30/ из Плоча, Ивана Врсаловића /25/ из Супетара.
Оптужница је такође потврђена и против три држављана БиХ Марка Приморца /27/ из Читлука, Јосипа Сиврића /20/ из Међугорја и Андреја Јокића /28/ из Брчког, који има држављанство БиХ и Аустрије.
Према оптужници Кантоналног тужилаштва, они су оптужени да су 24. јануара 2026. године око 22.00 часа у мјесту Дубраве Горње у близини Међународног аеродрома Тузла дјеловали као организована група, коју су поред њих чинила и друга лица.
Они су са више возила дошли на ову локацију, сачекали групу навијача ФК Црвена Звезда, за које су знали да су били на утакмици у Шведској и да ће летом из Малмеа доћи на аеродром.
Када је група навијача поменутог клуба изашла из круга аеродрома, ова група их је напала употебљавајући физичку силу, дрвене палице, металне шипке, бакље и друге предмете.
У нападу на навијаче, четири особе су тешко повријеђене, укључујући и једног полицијског службеника Полицијске управе Живинице, који је изашао на службену интервенцију, док је већи број особа лакше повријеђен.
Поступајући тужилац је Општинском суду у Живиницама предложио да се оптуженима продужи мјера притвора након потврђивања оптужнице.
Општински суд у Живиницама је данас заказао рочиште за изјашњење о кривици оптужених.
