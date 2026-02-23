Logo
Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

СРНА

23.02.2026

16:21

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан је рекао да Украјинци захтијевају да се Мађарска одрекне руских енергената, шаље новац Кијеву и подржи чланство Украјине у ЕУ, али да Будимпешта неће попустити пред уцјенама.

"Штавише, они отворено пријете мађарској Влади и њеним званичницима лично", навео је Орбан у видео-снимку објављеном на "Иксу".

Он је истакао да мађарска патриотска Влада неће поклекнути ни под каквим уцјенама, нити скренути са зацртаног пута под притисцима и пријетњама, те да ће дјеловати у складу са заклетвом коју је положила.

"Дјелујемо искључиво у интересима мађарског народа и нећемо се повиновати утицајима било које стране силе", рекао је Орбан.

Он је додао да Влада инсистира на независности и суверенитету Мађарске.

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
