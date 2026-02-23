Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

Извор:
СРНА
23.02.2026
16:21
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан је рекао да Украјинци захтијевају да се Мађарска одрекне руских енергената, шаље новац Кијеву и подржи чланство Украјине у ЕУ, али да Будимпешта неће попустити пред уцјенама.
"Штавише, они отворено пријете мађарској Влади и њеним званичницима лично", навео је Орбан у видео-снимку објављеном на "Иксу".
Друштво
Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне
Он је истакао да мађарска патриотска Влада неће поклекнути ни под каквим уцјенама, нити скренути са зацртаног пута под притисцима и пријетњама, те да ће дјеловати у складу са заклетвом коју је положила.
"Дјелујемо искључиво у интересима мађарског народа и нећемо се повиновати утицајима било које стране силе", рекао је Орбан.
Свијет
Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве
Он је додао да Влада инсистира на независности и суверенитету Мађарске.
Фудбал
3 ч0
Свијет
3 ч0
Стил
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму