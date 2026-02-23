Logo
Large banner

Савјет шминкера за визуелно веће усне: Довољан вам је само један производ

Извор:

Магазин новости

23.02.2026

16:05

Коментари:

0
Савјет шминкера за визуелно веће усне: Довољан вам је само један производ

Постоје многе промјене на лицу које се дешавају како старимо. Конкретно у предјелу усана, ове промјене се могу приписати губитку колагена, масти, липида и хумектаната као што је хијалуронска киселина. Када њихова природна резерва почне да опада или производња почне да се успорава, кожа ће изгледати мање пуна и мека.

Један од примарних покретача је губитак масти. Усне имају четири масна јастучића који се налазе испод коже, а који чине облик усана какав познајемо.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-110925

Свијет

Лукашенко: Свијет у новој безобзирној трци у наоружању

Ипак, шминком можемо брзо и врло једноставно да надомјестимо приордно смањење чиниоца који утичу на изглед наших усана.

Како коректор може учинити да ваше усне изгледају пуније?

За брзу и неинвазивну поправку, довољно је да узмете коректор. Класични трик шминкера је да се истакне купидонов лук. Аморов лук се односи на удубљење ваше горње усне, тако да ваша горња усна подсјећа на лук.

avion

Свијет

Због сњежне олује отказани бројни летови

Истицање подручја вара изглед свјетлости и додаје димензију. Области лица које хватају свјетлост су оне које су истакнутије, као што су нос и образи. Дакле, када створите илузију свјетлости, то превари око да помисли да је подручје усана обимније.

Подијели:

Тагови :

šminka

usne

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Будимир се састао са шефом Мисије ОЕБС-а: Безбједносна ситуација у Српској стабилна

Република Српска

Будимир се састао са шефом Мисије ОЕБС-а: Безбједносна ситуација у Српској стабилна

38 мин

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Русија тежи побједи, али цијена те побједе је важна

39 мин

0
Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Хроника

Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

40 мин

0
Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?

Здравље

Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?

47 мин

0

Више из рубрике

Кошуља најновији тренд

Стил

Кошуља са отиском пегле кошта скоро 1.000 евра: Људи бијесни због најновијег тренда

4 д

0
Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

Стил

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

5 д

0
Ако вам коса зими изгледа беживотно, вјероватно правите ове грешке

Стил

Ако вам коса зими изгледа беживотно, вјероватно правите ове грешке

6 д

0
Moda žena djevojka

Стил

Трендови љепоте који одбијају мушкарце: 11 ствари које им се не допадају

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

21

Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

16

19

Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

16

13

Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве

16

11

Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

16

06

Дијете се угушило залогајем хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner