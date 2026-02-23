Савјет шминкера за визуелно веће усне: Довољан вам је само један производ

Извор:
Постоје многе промјене на лицу које се дешавају како старимо. Конкретно у предјелу усана, ове промјене се могу приписати губитку колагена, масти, липида и хумектаната као што је хијалуронска киселина. Када њихова природна резерва почне да опада или производња почне да се успорава, кожа ће изгледати мање пуна и мека.
Један од примарних покретача је губитак масти. Усне имају четири масна јастучића који се налазе испод коже, а који чине облик усана какав познајемо.
Ипак, шминком можемо брзо и врло једноставно да надомјестимо приордно смањење чиниоца који утичу на изглед наших усана.
За брзу и неинвазивну поправку, довољно је да узмете коректор. Класични трик шминкера је да се истакне купидонов лук. Аморов лук се односи на удубљење ваше горње усне, тако да ваша горња усна подсјећа на лук.
Истицање подручја вара изглед свјетлости и додаје димензију. Области лица које хватају свјетлост су оне које су истакнутије, као што су нос и образи. Дакле, када створите илузију свјетлости, то превари око да помисли да је подручје усана обимније.
