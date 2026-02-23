Logo
Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве

Танјуг

23.02.2026

Нетфликс
Фото: pexels

Извршни директор Нетфликса Тед Сарандос изјавио је данас да је преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара, које планира његова компанија, корисно за цијелу индустрију забаве

Током гостовања на радију Би-Би-Си, он је нагласио да Нетфликс купује филмски студио и дистрибутивну мрежу Ворнер броса, коју тренутно не посједује, док конкурентски Парамаунт скајденс, како је навео, жели да једноставно сажме сва ентитета у један мањи.

Према ријечима Сарандоса, док ривалски табор који предводи породица милијардера Елисон планира моментално резање трошкова од шест милијарди долара, Нетфликсов план подразумијева ширење тржишта и очување креативних капацитета који би под другим власништвом били драстично смањени.

Британски политичари су забринути да би консолидација моћи која би настала спајањем Нетфликса и Ворнер броса могла да угрози конкуренцију и нанесе штету британској креативној и биоскопској индустрији, али Сарандос је одбацио те критике, преноси Гардијан.

Како је навео, британски тимови Нетфликса су у потпуности састављени од локалних стручњака, а компанија тренутно ради на 59 продукција широм земље.

Он је навео хитове попут "Маленог ирваса"(Baby Reindeer) и "Адолесценција" као примјере британских прича које би можда остале незапажене без Нетфликсове подршке.

Посљедња и званична понуда за преузимање Ворнер броса коју је конзорцијум Парамаунт скајденс ставио на сто износи рекордне 108,4 милијарде долара.

Ова понуда је за чак 25 милијарди долара виша од оне коју је понудио Нетфликс, али кључна разлика није само у новцу, већ у судбини компаније, јер Парамаунт жели да купи корпорацију Ворнер брос у цјелини, укључујући и све њене традиционалне телевизијске мреже.

Читав процес додатно компликује притисак из Бијеле куће, с обзиром на то да амерички предсједник Доналд Трамп директно условљава Нетфликсове будуће пословне потезе кадровским промјенама у њиховом управном одбору, што читаву економску битку сели на поље високе политике.

Нетфликс

