Аларми у НАТО: Пресретнут руски авион са необичним наоружањем

Шпански ловци Ф-18М Хорнет недавно су пресрели руски авион Су-30СМ2 изнад Балтичког мора који је носио необичну комбинацију наоружања за то подручје.
Мисија је спроведена у оквиру НАТО мисије ваздушне полиције (БАП) у балтичком региону, у којој учествују шпански ловци стационирани у Литванији, пише "Авиатионист".
Шпанско министарство одбране објавило је 28. јануара 2026. детаље мисије коју су извршили авиони ЕФ-18М из базе Шиауљај у Литванији.
Шпански Хорнети, који припадају 15. крилу и дјелују као дио Тактичког ваздушног одреда (ДАТ) Викас, пресрели су неодређени број руских борбених авиона који су летјели у међународним водама близу ваздушног простора НАТО.
Према фотографијама које је објавило шпанско министарство, један од руских авиона био је морнарички Су-30СМ2.
Одбрамбени аналитичар и стручњак за руску војну авијацију Гај Плопски идентификовао је авион са ознаком "81 Плави" / РФ-81885 као дио 4. гардијског мјешовитог авијацијског пука (САП) стационираног на ваздухопловној бази Черњаховск у Калињинградској области.
Иако су сусрети са авионима Су-30СМ чести у међународном ваздушном простору изнад Балтика, ово пресретање се истиче због специфичног наоружања које је носио руски ловац.
Био је опремљен са двије противбродске ракете Х-31А или противрадарске ракете Х-31П/ПК, заједно са двије касетне бомбе серије РБК-500.
Los aviones F-18M del Ala15, desplegados en Lituania, como parte del destacamento #DAT Vilkas, interceptan aviones de caza de la Fuerza Aérea Rusa volando en aguas internacionales, próximas al espacio aéreo aliado. — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) January 28, 2026
Los cazas españoles identificaron a las aeronaves y las… pic.twitter.com/0HuK1Ka3Bb
"Ако би се радило о противбродској верзији ракете Х-31, то би била једна од конфигурација за напад на пловила. Ако је у питању противрадарска варијанта, онда је то конфигурација за сузбијање непријатељске противваздушне одбране", објаснио је Плопски, преноси "Мондо".
Комбинација касетних бомби са противбродским или противрадарским пројектилима виђена је неколико пута у региону Црног мора, гдје су руски Су-30СМ из 43. самосталног пука морнаричке јуришне авијације користили касетне бомбе против украјинских беспилотних површинских пловила.
Међутим, ово је први пут да је таква конфигурација наоружања потврђено виђена у балтичком региону. Још није јасно да ли је руски авион изводио демонстрацију силе, рутинску патролу, тренажни лет или је био у транзиту ка или из копненог дијела Русије.
Отприлике у исто вријеме, руска државна новинска агенција ТАСС је извијестила да су ловачки и бомбардерски авиони из поморске авијације Балтичке флоте учествовали у планираним вјежбама које су укључивале прецизне ударе на копнене циљеве.
Према извјештају, посаде вишенамјенских ловаца Су-30СМ2 и бомбардера Су-24М вјежбале су мисије ватрене подршке, ваздушног извиђања и прецизног бомбардовања на полигону у источном дијелу Калињинградске области, користећи високоексплозивне фрагментационе бомбе ОФАБ-250-270.
Такође су вјежбали избјегавање симулираних непријатељских ловаца и система противваздушне одбране. Иако руска морнарица није директно повезала пресретнути Су-30СМ2 са овим вјежбама, извјештај ТАСС-а покреће могућност да је летјелица примијећена изнад Балтика дјеловала као дио шире вјежбе, а не као самостална патрола или демонстрација силе.
