Двије особе погинуле приликом урушавања моста

Анадолија
03.02.2026
08:03
Двије особе су погинуле, а три се воде као нестале након што се мост у изградњи срушио у граду Јанченг у источној кинеској провинцији Јиангсу, извијестила је у уторак државна новинска агенција "Xinhua", позивајући се на локалне власти.
Несрећа се догодила у понедјељак када се дио недовршеног моста изненада урушио.
Хитне службе су одмах послате на мјесто догађаја, а операције потраге и спашавања наставиле су се током цијеле ноћи.
Покренута је истрага како би се утврдио узрок урушавања.
