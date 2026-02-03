Logo
Двије особе погинуле приликом урушавања моста

Анадолија

03.02.2026

08:03

0
Двије особе погинуле приликом урушавања моста
Фото: Pexels

Двије особе су погинуле, а три се воде као нестале након што се мост у изградњи срушио у граду Јанченг у источној кинеској провинцији Јиангсу, извијестила је у уторак државна новинска агенција "Xinhua", позивајући се на локалне власти.

Несрећа се догодила у понедјељак када се дио недовршеног моста изненада урушио.

Доналд Трамп

Свијет

Амерички експерти траже нову архитектуру Балкана

Хитне службе су одмах послате на мјесто догађаја, а операције потраге и спашавања наставиле су се током цијеле ноћи.

Покренута је истрага како би се утврдио узрок урушавања.

srušio se most

Кина

