Прекид у снабдијевању електричном енергијом за ове потрошаче

Извор:
АТВ
03.02.2026
07:42
Коментари:0
Дио потрошача на подручју Требиња који се снабдијевају електричном енергијом путем далековода Дужи-Хум данас ће остати без струје због радова на електромрежи.
Из предузећа "Електро-Херцеговина" саопштено је да струје неће бити у периоду од 8.30 до 14.00 часова.
Свијет
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини
Радове на електромрежи изводи предузеће "Електро-Херцеговина".
Из тог предузећа су замолили грађане за разумијевање и стрпљење док трају радови на мрежи.
Здравље
3 ч0
Регион
3 ч0
БиХ
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
08
11
06
11
03
10
58
10
57
Тренутно на програму