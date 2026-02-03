Logo
Прекид у снабдијевању електричном енергијом за ове потрошаче

АТВ

АТВ

03.02.2026

07:42

Дио потрошача на подручју Требиња који се снабдијевају електричном енергијом путем далековода Дужи-Хум данас ће остати без струје због радова на електромрежи.

Из предузећа "Електро-Херцеговина" саопштено је да струје неће бити у периоду од 8.30 до 14.00 часова.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Радове на електромрежи изводи предузеће "Електро-Херцеговина".

Из тог предузећа су замолили грађане за разумијевање и стрпљење док трају радови на мрежи.

