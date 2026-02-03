Logo
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Танјуг

03.02.2026

07:23

Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би његова администрација ускоро могла да има добре вијести у вези са својим напорима да се оконча готово четворогодишњи сукоб у Украјини.

- Мислим да нам иде веома добро са Украјином и Русијом. Први пут то кажем. Мислим да ћемо можда имати добре вијести - рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету Бијеле куће, пренио је Ројтерс.

Специјални амерички изасланик Стив Виткоф присуствоваће преговорима са делегацијама Русије и Украјине у Абу Дабију, саопштено је из Бијеле куће.

Претходно је Зеленски најавио да ће се наредни круг трилатералних преговора између Украјине, Сједињених Америчких Држава и Русије о завршетку рата у Украјини одржати 4. и 5. фебруара у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је раније да је одлагање друге рунде мировних преговора о Украјини у Абу Дабију резултат неслагања у распоредима делегација, и да ће нови разговори бити одржани 4. и 5. фебруара.

На претходном сусрету у Абу Дабију од 23. до 24. јануара фокус преговора је био на завршетку рата и даљем процесу мировних договора.

Доналд Трамп

Америка

Русија

Украјина

