Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би његова администрација ускоро могла да има добре вијести у вези са својим напорима да се оконча готово четворогодишњи сукоб у Украјини.
- Мислим да нам иде веома добро са Украјином и Русијом. Први пут то кажем. Мислим да ћемо можда имати добре вијести - рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету Бијеле куће, пренио је Ројтерс.
Специјални амерички изасланик Стив Виткоф присуствоваће преговорима са делегацијама Русије и Украјине у Абу Дабију, саопштено је из Бијеле куће.
Претходно је Зеленски најавио да ће се наредни круг трилатералних преговора између Украјине, Сједињених Америчких Држава и Русије о завршетку рата у Украјини одржати 4. и 5. фебруара у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је раније да је одлагање друге рунде мировних преговора о Украјини у Абу Дабију резултат неслагања у распоредима делегација, и да ће нови разговори бити одржани 4. и 5. фебруара.
На претходном сусрету у Абу Дабију од 23. до 24. јануара фокус преговора је био на завршетку рата и даљем процесу мировних договора.
