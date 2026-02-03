ЦИК БиХ: Данас брисање 136 података са бирачких мјеста

Извор:
АТВ
03.02.2026
07:19
Коментари:0
На интернет страници Централне изборне комисије БиХ данас ће у апликацији за изборне резултате за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске, бити избрисани подаци за 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица, на којима су поништени избори.
Из ЦИК-а је саопштено да остали подаци остају непромијењени у односу на резултате утврђене 15. децембра.
Свијет
Син норвешке принцезе пред судом: Оптужен за силовања
На дан поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, заказаних за недјељу, 8. фебруар, ЦИК ће до поноћи у истој апликацији објавити прелиминарне резултате поновљених избора.
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
БиХ
12 ч0
БиХ
14 ч6
БиХ
16 ч3
БиХ
17 ч2
Најновије
Најчитаније
11
06
11
03
10
58
10
57
10
52
Тренутно на програму