Logo
Large banner

ЦИК БиХ: Данас брисање 136 података са бирачких мјеста

Извор:

АТВ

03.02.2026

07:19

Коментари:

0
ЦИК БиХ: Данас брисање 136 података са бирачких мјеста
Фото: АТВ

На интернет страници Централне изборне комисије БиХ данас ће у апликацији за изборне резултате за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске, бити избрисани подаци за 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица, на којима су поништени избори.

Из ЦИК-а је саопштено да остали подаци остају непромијењени у односу на резултате утврђене 15. децембра.

Норвешка

Свијет

Син норвешке принцезе пред судом: Оптужен за силовања

На дан поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, заказаних за недјељу, 8. фебруар, ЦИК ће до поноћи у истој апликацији објавити прелиминарне резултате поновљених избора.

Подијели:

Тагови:

ЦИК БиХ

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима

Свијет

Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима

4 ч

0
Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

Друштво

Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Клинтонови ипак свједоче у истрази о Џефрију Епстајну

4 ч

0
Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити

Свијет

Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити

4 ч

0

Више из рубрике

Хелез: Лаж је да супруге Никшића и Диздара иду о трошку БиХ у Саудијску Арабију

БиХ

Хелез: Лаж је да супруге Никшића и Диздара иду о трошку БиХ у Саудијску Арабију

12 ч

0
Цвијановић са Латником, блиским сарадником Доналда Трампа

БиХ

Цвијановић са Латником, блиским сарадником Доналда Трампа

14 ч

6
Ознака "врло хитно": Хелез шаље супругу Нермина Никшића у Саудијску Арабију

БиХ

Ознака "врло хитно": Хелез шаље супругу Нермина Никшића у Саудијску Арабију

16 ч

3
Човић: Потребно је ревидирати неке ствари у Дејтонском споразуму

БиХ

Човић: Потребно је ревидирати неке ствари у Дејтонском споразуму

17 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

10

52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner