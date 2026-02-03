Logo
Ево какво нас вријеме очекује током дана

Извор:

АТВ

03.02.2026

08:14

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ у првом дијелу дана биће претежно облачно уз слабу кишу која се локално леди при тлу, у вишим предјелима уз сусњежицу или снијег, док се послије подне очекује топлије и промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде на сјеверу и истоку.

На југу и западу облачно уз повремену кишу, локално јачу. Почеће да дува и јача југо.

Вјетар прије подне слаб, затим умјерен до јак јужних смјерова. На југу и у Крајини понегдје олујни удари вјетра. На крајњем сјеверу вјетар остаје слаб, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Максимална температура ваздуха од седам степени Целзијусових до 13, у вишим предјелима од четири.

Федерални хидрометеоролошки завод наводи да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница и Соколац минус пет, Сребреница, Хан Пијесак и Сребреница минус три, Градачац и Бијељина минус два, Чемерно, Рудо, Вишеград и Фоча минус један, Тузла и Зеница нула, Билећа, Гацко, Јајце, Сански Мост, Србац, Нови Град, Приједор, Мркоњић Град, Бањалука и Добој један, Кнежево два, Дринић и Сарајево три, Рибник и Требиње пет, Мостар шест и Бихаћ девет степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

