Ухапшен серијски лопов из БиХ: Ојадио аустријске фирме

Хапшењем држављанина Босне и Херцеговине разријешена је серија провала у аустријске фирме одакле је украдена роба у вриједности неколико десетина хиљада евра. Ово је резултат вишемјесечне истраге полиције Клагенфурта.
Медији преносе да је ријеч о 37-годишњем серијском лопову, који је читав низ провала извео у периоду између септембра и децембра, 2025. године,
Полиција је саопштила да је успјела да га повеже са најмање пет провала, што не значи да их није било и више.
Након хапшења, он је саслушан у криминалистичкој служби Полицијске управе Клагенфурт. Током саслушања њему су предочени докази пронађени у кући у којој је боравио, а гдје је полиција пронашла дио украденог плијена.
Он је по налогу јавног тужилаштва у Клагенфурту одмах спроведен у затвор.
