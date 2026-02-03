Logo
Ухапшен серијски лопов из БиХ: Ојадио аустријске фирме

Извор:

Агенције

03.02.2026

07:51

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Хапшењем држављанина Босне и Херцеговине разријешена је серија провала у аустријске фирме одакле је украдена роба у вриједности неколико десетина хиљада евра. Ово је резултат вишемјесечне истраге полиције Клагенфурта.

Медији преносе да је ријеч о 37-годишњем серијском лопову, који је читав низ провала извео у периоду између септембра и децембра, 2025. године,

Полиција је саопштила да је успјела да га повеже са најмање пет провала, што не значи да их није било и више.

Након хапшења, он је саслушан у криминалистичкој служби Полицијске управе Клагенфурт. Током саслушања њему су предочени докази пронађени у кући у којој је боравио, а гдје је полиција пронашла дио украденог плијена.

Он је по налогу јавног тужилаштва у Клагенфурту одмах спроведен у затвор.

