Повећана опасност од одрона

Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија по претежно сувим и мјестимично мокрим и клизавим коловозима, а због ниских јутарњих температура могућа је поледица у вишим предјелима и преко планинских превоја.
Из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске возачима скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима.
Магла и ниска облачност мјестимично смањују видљивост на дионицама у котлинама и у вишим предјелима.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље–Миљевина измијењен је режим саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој, гдје је у току уређење раздјелног појаса.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час, а преко моста је забрањен саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково брдо два, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици Међеђа-Бродар у тунелу Котва два измијењен је режим саобраћаја. Планирано је да радови трају до 31. марта.
Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац - Доња Љубогошта, као и у мјесту Љубогошта на магистралном путу Подроманија-Љубогошта.
Усљед клизишта, једном траком вози се на регионалним путним правцима Карановац-Кнежево у мјесту Љубачево и Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча - Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
У ФБиХ у току је изградња букобрана на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.
На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
