Сутра обиљежавамо преподобног Максима: Заштитник је људи који пате, обавезна је ова молитва

Српска православна црква и њени вјерници у уторак 3. фебруара, обиљежавају преподобног Максима Исповедника и светог мученика Неофита.
Преподобни Максим Исповедник био је Цариграђанин, родом из престонице, а прво је служио као висок дворјанин на двору цара Ираклија. Касније се повукао у монаштво и постао игуман једног манастира у близини Цариграда. Као највећи бранилац православља, борио се против тзв. монотелитске јереси, која је потекла из јереси Евтихија, који је тврдио да Христос има само једну природу. Монотелити су, пак, тврдили да Христос има једну вољу. Максим је чврсто стајао против тих тврдњи, супротстављајући се чак и цару и патријарху. Иако се нашао у опозицији са тадашњим владарима, није се уплашио, него је истрајао у доказивању да Христос има и двије природе и двије воље. Његовим залагањем одржана су два сабора, један у Картагини, а други у Риму, на којима је анатемисана монотелитска јереси.
Страдање преподобног Максима Исповедника је било страшно: био је мучен од кнезова, обмањиван од прелата, исмијаван од народа, тучен од војника, прогоњен и затваран. На крају је, са одсјеченим језиком и руком, био осуђен на доживотно прогонство у Скитији, гдје је три године провео у тамници прије него што је преминуо 666. године.
Максим се још сматра заштитником праведних и добрих људи који неправедно и много страдају у земаљском животу. Вјерује се да ће молитвом овом светитељу њихове патње бити, бар на данашњи дан, отклоњене.
"Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, свећњаче васељене, богонадахнути украсу архијереја, Максиме премудри, учењем твојим све си просветио, свирало духовна, моли Христа Бога, да спасе душе наше.“
