Данас славимо чак три светитеља

Данас славимо чак три светитеља
Српска православна црква и њени вјерници данас славе чак три празника, Преподобног Павла Тивејског и Јована Колибара и Преподобног Гаврила Лесновског.

Павле Тивејски рођен је током владавине цара Деција у Доњој Тиви Мисирској, као дете богатих родитеља, а сво имање наследили су он и сестра.

Након сестрине удаје, зет је желио да Павлу Тивејском отме дио иметка и пријетио да ће га пријавити као хришћанина уколико му не преда богатство.

Павле је након тога све препустио сестри и зету.

Након поклањања имања, повукао се у пустињу и живио аскетским начином живота. Павле Тивејски достигао је духовност због које се пред њим и свети Антоније Велики осјећао грешним.

Преподобни Гаврило Лесновски

Преподобни Гаврило Лесновски рођен је у деветом вијеку, као и Пребодобни Павле Тивејски у богатој породици, али код Криве Паланке у 10. вијеку.

Он се касније оженио дјевојком "плаве крви", али је млада умрла.

Након смрти дјевојке царског рода, Гаврило се замонашио и подигао храм Светом Архангелу Михаилу, гдје је постао игуман.

Сматран је чудотворцем током живота и након смрти.

