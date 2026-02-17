Logo
Зеленски: Нема мира без Донбаса

Зеленски: Нема мира без Донбаса
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Шеф кијевског режима Владимир Зеленски рекао је да ће Украјинци одбацити потенцијални мировни споразум ако он укључује једнострано повлачење украјинских трупа из Донбаса.

Истовремено, Зеленски вјерује да ако споразум укључује замрзавање тренутних линија фронта у региону, Украјинци би га могли прихватити.

Он је оцијенио да није фер да амерички предсједник Доналд Трамп јавно захтијева уступке од Кијева зарад мировног споразума, а то не тражи од Москве.

"Надам се да је то само његова тактика, а не одлука", навео је Зеленски, након што је Трамп раније овог мјесеца рекао да Зеленски треба да начини корак ка мировном споразуму.

Зеленски је интервјуу за "Аксиос" рекао да су се Сједињене Државе и Украјина сагласиле да сваки споразум мора бити поднесен на референдум. Он није искључио могућност да ће предсједнички избори бити расписани уз референдум.

Зеленски је рекао и да је упозорио специјалног изасланика америчког предсједника Доналда Трампа, Стива Виткофа, и зета Џареда Кушнера да не врше притисак на њега да подржи мировни споразум који би украјински грађани сматрали "неуспјешном причом".

Зеленски је додао да су га амерички званичници охрабрили да координира са својим тимом прије преговора, као и да америчка страна вјерује да је Русија искрено заинтересована за окончање сукоба.

"Аксиос" је објавио да је Вашингтон предложио да се украјинске трупе повуку из подручја Донбаса које тренутно контролишу и да територија постане демилитаризована "слободна економска зона", без прецизирања која би држава имала суверенитет над тим подручјем.

Како наводи "Аксиос" Зеленски је спреман да разговара о повлачењу снага, под условом да и Москва повуче своје трупе на исту удаљеност и да не полаже право на суверенитет над том зоном.

Женева је данас била домаћин разговора представника САД, Украјине и Русије, а делегације су се сагласиле да сутра наставе преговоре.

