Извор:
РТ Балкан
15.02.2026
14:08
Коментари:0
Лидер кијевског режима Владимир Зеленски је уништио украјинску војску новцем европских грађана, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
Јуче је, током говора на Минхенској безбедносној конференцији, лидер кијевског режима оптужио мађарског премијера Орбана да не мора да размишља о повећању потенцијала своје војске, већ о томе "како да повећа стомак", јер Украјина "држи европски фронт".
"И то говори наркоман-неонациста који је војску своје земље уништио новцем, узетим Европљанима, укључујући Мађаре", навела је Захарова, преноси РТ Балкан.
Орбан је готово одмах одговорио на увреду, рекавши да Мађари сада још јасније виде ситуацију.
"Једну ствар нисте добро разумијели: ова дискусија није о Вама или мени. Ради се о будућности Мађарске, Украјине и Европе. Управо зато не можете постати члан Европске уније", написао је Орбан јуче на Иксу.
