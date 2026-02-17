Logo
Као "Шваба" и "Ексер": Разбијена банда која је кријумчарила лажне парфеме

Извор:

СРНА

17.02.2026

20:59

Коментари:

Као "Шваба" и "Ексер": Разбијена банда која је кријумчарила лажне парфеме

Шпанске агенције за спровођење закона, уз подршку француских цариника, разбиле су криминалну банду и заплијениле највећу фабрику лажних парфема у Европи, саопштиле су каталонске власти.

"У заједничкој операцији, каталонска полиција и шпански и француски цариници заплијенили су материјал вриједан више од 94 милиона евра", саопштила је регионална влада.

У саопштењу се наводи да је седам особа ухапшено због припадности криминалној организацији, шверца и кривичних дјела везаних за кршење закона о патентима, а заплијењена су и два складишта у којима се налазило укупно 1,2 милиона бочица лажних парфема.

Регионална влада саопштила је да је криминална организација генерисала мирисе који имитирају производе више од 50 брендова и складиштила сировине за производњу 150.000 литара различитих мириса, као и да је превозила велике количине лажних парфема у друге дијелове Европе.

Власти кажу да је истрага отворена и да би могла услиједити даља хапшења.

