Logo
Large banner

Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору

17.02.2026

21:54

Коментари:

0
Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору
Фото: АТВ

У Приједору је данас током извођења грађевинских радова дошло до незгоде, када је један радник задобио тешке повреде од којих је касније преминуо.

Према информацијама из Полицијска управа Приједор, пријава о несрећи запримљена је око 14.20 часова, након чега су полицијски службеници одмах изашли на лице мјеста.

Како је наведено из ПУ Приједор, обављен је увиђај под руководством дежурног тужиоца Окружно јавно тужилаштво.

Како је утврђено, тешке повреде задобило је лице иницијала Д. Ј. из Приједора, које је, нажалост, усљед задобијених повреда преминуло.

Из полиције наводе да су у току даље мјере и радње с циљем утврђивања свих околности које су довеле до ове несреће.

Више информација биће познато након окончања истраге.

(Град Приједор)

Подијели:

Тагови :

Приједор

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Весни Братић одређен притвор

Регион

Весни Братић одређен притвор

2 ч

0
Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ

Република Српска

Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ

2 ч

0
Мечка напала шумара, његов син је убио

Свијет

Мечка напала шумара, његов син је убио

2 ч

0
Кресојевић поручио Вукановићу: Подржимо Станивуковића за кандидата за предсједника Српске

Република Српска

Кресојевић поручио Вукановићу: Подржимо Станивуковића за кандидата за предсједника Српске

2 ч

3

Више из рубрике

Три особе повријеђене у тешком судару код Маглаја

Хроника

Три особе повријеђене у тешком судару код Маглаја

4 ч

0
Детаљи несреће у Александровцу: Повријеђени пребачени на УКЦ

Хроника

Детаљи несреће у Александровцу: Повријеђени пребачени на УКЦ

7 ч

1
Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

Хроника

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

8 ч

0
Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

Хроника

Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Хаос у Лисабону: Винисијус прекинуо меч, Реал славио против Бенфике

23

01

Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

23

00

Сеизовић за АТВ: Родитељи су на ивици да ли да раде или да се баве само са дјецом

22

46

Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку

22

37

Зеленски: Нема мира без Донбаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner