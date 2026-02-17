Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору

17.02.2026
21:54
Коментари:0
У Приједору је данас током извођења грађевинских радова дошло до незгоде, када је један радник задобио тешке повреде од којих је касније преминуо.
Према информацијама из Полицијска управа Приједор, пријава о несрећи запримљена је око 14.20 часова, након чега су полицијски службеници одмах изашли на лице мјеста.
Како је наведено из ПУ Приједор, обављен је увиђај под руководством дежурног тужиоца Окружно јавно тужилаштво.
Како је утврђено, тешке повреде задобило је лице иницијала Д. Ј. из Приједора, које је, нажалост, усљед задобијених повреда преминуло.
Из полиције наводе да су у току даље мјере и радње с циљем утврђивања свих околности које су довеле до ове несреће.
Више информација биће познато након окончања истраге.
Регион
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Најновије
Најчитаније
23
03
23
01
23
00
22
46
22
37
Тренутно на програму