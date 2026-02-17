Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

Извор:
Телеграф
17.02.2026
16:13
Коментари:0
Нападачи на сина пјевачице Снежане Ђуришић Марка Гвозденовића су ухапшени, сазнаје Телеграф.рс.
Према сазнањима Телеграфа, слободе су лишени Гвозденовићев комшија Зоран И. (53) и Лазар С. (26).
Сцена
Познато здравствено сина стање пјевачице Снежане Ђуришић
Зоран И. је, како се сумња, позвао је Гвозденовића да дође код њега, након чега га је тукао. Њих двојица познају се одраније, док је претучени Марко Гвозденовић навео да осумњиченог Лазара С. не познаје.
Њима је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће да буду приведени на саслушање у Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
Сцена
Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син
Подсјетимо, Марко Гвозденовић је, након пребијања хитно примљен у болницу са тешким тјелесним повредама. Он је при доласку у здравствену установу био у јаким боловима, али у свјесном стању. Детаљним љекарским прегледом утврђени је да има поломљено ребро и бројне подливе на глави и тијелу.
Због озбиљности повреда задржан је на болничком лијечењу, како би његово стање било праћено.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму