Logo
Large banner

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

Извор:

Телеграф

17.02.2026

16:13

Коментари:

0
Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!
Фото: Printscreen/Youtube/Grand Production

Нападачи на сина пјевачице Снежане Ђуришић Марка Гвозденовића су ухапшени, сазнаје Телеграф.рс.

Према сазнањима Телеграфа, слободе су лишени Гвозденовићев комшија Зоран И. (53) и Лазар С. (26).

Снежана Ђуришић- 01092025

Сцена

Познато здравствено сина стање пјевачице Снежане Ђуришић

Зоран И. је, како се сумња, позвао је Гвозденовића да дође код њега, након чега га је тукао. Њих двојица познају се одраније, док је претучени Марко Гвозденовић навео да осумњиченог Лазара С. не познаје.

Њима је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће да буду приведени на саслушање у Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

Снежана Ђуришић

Сцена

Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син

Подсјетимо, Марко Гвозденовић је, након пребијања хитно примљен у болницу са тешким тјелесним повредама. Он је при доласку у здравствену установу био у јаким боловима, али у свјесном стању. Детаљним љекарским прегледом утврђени је да има поломљено ребро и бројне подливе на глави и тијелу.

Због озбиљности повреда задржан је на болничком лијечењу, како би његово стање било праћено.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Snežana Đurišić

син Снежане Ђуришић

pretučen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Кошарка

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

27 мин

0
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

Сцена

Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

32 мин

0
Вимблдон ударио контру Ђоковићу

Тенис

Вимблдон ударио контру Ђоковићу

46 мин

0
Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

Свијет

Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

52 мин

0

Више из рубрике

Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

Хроника

Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

56 мин

0
Покушај убиства у Зеници, осумњичена дјевојка (22)

Хроника

Покушај убиства у Зеници, осумњичена дјевојка (22)

1 ч

0
Бившем директору ШГ "Теслић" девет мјесеци затвора због мита од 5000 КМ

Хроника

Бившем директору ШГ "Теслић" девет мјесеци затвора због мита од 5000 КМ

1 ч

0
Четири жене аутомобилом сјетјеле у ријеку

Хроника

Четири жене аутомобилом сјетјеле у ријеку

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner