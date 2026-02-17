Четири жене аутомобилом сјетјеле у ријеку

Извор:
Телеграф
17.02.2026
14:30
Током поподневних сати на путном правцу ка Томашеву на територији Бијелог Поља дошло је до теже саобраћајне незгоде у којој је учествовало једно возило које се кретало из путног правца Томашево према Слијепач мосту.
Из за сада непознатих разлога возило је слетјело са пута у ријеку.
"У возилу су се налазиле четири женске особе које су уз помоћ случајних пролазника и ватрогасаца спасилаца извучене из возила и возилом Службе заштите и спасавања превезена до Хитне помоћи", каже за РИНУ Един Колић командир Службе заштите и спашавања Бијело Поље.
Све четири особе су, на сву срећу, прошле са лакшим тјелесним повредама, а полиција је на лицу мјеста и утврђује узрок незгоде.
