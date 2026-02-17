Logo
Звезда поново суспендовала Немању Радоњића!

17.02.2026

17:19

Фудбалски клуб Црвена звезда је суспендовао Немању Радоњића!

- Фудбалски клуб Црвена звезда суспендовао је Немању Радоњића због непрофесионалног и неодговорног понашања, те он неће бити дио првог тима до даљег.

Клуб је у више наврата пружио прилику Немањи Радоњићу да покаже да заслужује мјесто у тиму, али је он сваки пут својим односом према обавезама и понашањем ван терена ту прилику обесмислио, показујући да нема професионалан однос према дресу Црвене звезде.

Фудбалски клуб Црвена звезда се више неће оглашавати по овом питању и овим ставља тачку на све даље спекулације у вези са Немањом Радоњићем и његовим статусом у клубу - наводи се у саопштењу ФК Црвена звезда.

Према нашим незваничним информацијама, нетрпељивост у односу са Радоњићем датира још у периоду од прије неколико мјесеци, није ништа промијенио ни долазак Дејана Станковића, иако је нови шеф стручног штаба покушао да му повјерењем поврати форму и све што га је красило у појединим тренуцима током првог и другог мандата. Он дефинитивно неће путовати ни у Лил, а нити бити актер вечитог дербија, док ће се о његовој судбини разматрати.

(Телеграф)

