Настао ''рат'' због јагњетине: Више није најбоља у Јабланици

Извор:
Агенције
27.01.2026
21:26
Фуд блогер Павле Бранковић, познатији као Пакито, недавно је посјетио Јабланицу како би пробао познату јагњетину с ражња.
Његова посјета и осврт на печење у тамошњем ресторану изазвали су расправу на друштвеним мрежама, гдје су бројни пратиоци изразили сумњу у општи квалитет квалитету јагњетине у том граду, пише "Индекс".
У својој објави, Пакито је похвалио ресторан Седмица, посебно истакнувши кромпир и кајмак, уз напомену да је тешко погријешити с избором ресторана у Јабланици. Но, многи његови пратиоци нису се сложили с том оцјеном.
“Јабланица је већ одавно изгубила своју репутацију. Све је подређено заради, порције су мање, а квалитет варира из дана у дан. Нема сумње да ће познатом блогеру послужити врхунску јагњетину, али то није реална слика”, коментарисао је један корисник, додавши како се, према његовом мишљењу, боља јагњетина може појести у Читлуку, који је назвао “храмом јањетине у Херцеговини”.
Други су се сложили да је општи ниво услуге и хране у Јабланици пао.
“Месо је углавном свјеже, али због гужви, нељубазног особља и неуредних санитарија, цјелокупни утисак је слаб. Јагњетина је прецијењена", стоји у једном од коментара.
“Не знам што бих рекао за Јабланицу. Једном одем и месо врхунско, други пут не ваља. Мислим да имају проблема са континуитетом када је квалитет у питању. Исто тако, једном ми ставе лијепо у тањир меса и мало костију, други пут све саме кости. Останем гладан, а добро платим”, написао је трећи.
Огласили су се и Далматинци.
“Био, пробао. Нећу рећи да не ваља, ал’ далеко је то од наше далматинске јањетине", написао је пратилац.
Неки су коментатори тврдили да се у јабланичким ресторанима послужује јагњетина из увоза, наводећи земље попут Аргентине, Новог Зеланда, Аустралије и Мађарске.
Уз то, многи су упозорили на високе цијене.
Током прошлог љета, порција јагњетине од 300 грама коштала је око 25 конвертибилних марака (око 12,80 евра), па је просјечној породици за оброк с прилогом, салатом и пићем било потребно издвојити најмање 100 КМ.
