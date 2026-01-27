Лото резултати 8. коло (27. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

Аутор:Стеван Лулић
На Савиндан, 27. јануара 2026, извучени су бројеви у 8. колу игре Лото.
Нажалост, главна награда вриједна 3.450.000 евра није извучена.
Добитна комбинација у игри Лото гласила је 35, 14, 4, 7, 23, 19 и 39, а главна премија није извучена.
Ипак, девет играча усрећила је такозвана шестица вриједна по 8.127 конвертибилних марака.
Један играч био је надомак освајања милиона у овом колу.
Наиме, њему је након шест извучених бројева фалио број 22. Међутим, умјесто њега бубањ је избацио 39.
Управо 39 је за осморо играча донио изузетно вриједну шестицу.
Игра Лото плус била је вриједна 1.580.000 евра, али ни у њој није извучена главна града.
У овој игри су извучени бројеви 32, 3, 30, 29, 38, 35 и 26.
Подсјећамо, у Игри Лото плус играч мора да погоди све бројеве и за разлику од главне игре Лото нема добитака са три или више бројева. Тачније, само седам погодака се рачуна, а та комбинација у овом случају носи милионе.
Ни у игри Џокер није извучена премија.
Добитна комбинација је гласила - 544705.
Ова игра у осмом колу носила је добитак вриједан 250.000 евра.
