Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

Извор:

АТВ

27.01.2026

15:44

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Промјењиво вријеме се наставља и у наредном периоду, најавили су метеоролози са странице БХ Метео.

У сриједу, 28. јануара, локално јаче падавине и појачан југо, од петка (30.01.) пад температуре и локално слабе падавине, а од уторка (03.02.) поново осјетно топлије и нестабилно.

Током ноћи на сриједу (28.01.) постепен пораст облачности са запада. У сриједу претежно облачно вријеме уз кишу и пљускове. На планинама изнад 1500 метара надморске висине сусњежица и снијег. У првом дијелу дана у сјевероисточним и источним крајевима Босне уз сунчане периоде.

Највише падавина у сриједу у Херцеговини и на југозападу Босне гдје ће бити умјерене до јаке кише и пљускова са грмљавином. Очекивана количина падавина 10 до 20, локално до 40 милиметара. У остатку БиХ доста мање падавина и већином ће бити слабе и само повремене кише. Нешто више падавина на сјеверозападу Босне, али и ту само ријетко умјерена киша.

Јутарња температура у сриједу 1 до 6, на југу до 8 степени. Дневна температура 7 до 11, локално на сјевероистоку Босне до 14. Дуваће умјерен до локално на ударе јак југо. На планинама олујни удари југа. У вечерњим сатима сриједе слабљење вјетра.

У четвртак (29.01.) умјерено до претежно облачно вријеме. Више облачности у Херцеговини, на југозападу, западу и сјеверозападу Босне уз локално кишу. Послијеподне и навече више облачности у цијелој земљи и тад ће у већини мјеста бити слабијих падавина. Киша, на планинама снијег.

Јутарња температура у четвртак 1 до 4, на југу до 7. Дневна температура 7 до 12, локално на сјевероистоку Босне до 14 Степени. Слаб вјетар.

Од петка (30.01.) до понедјељка (02.02.) пад температуре уз умјерено до претежно облачно вријеме. Локално слабе падавине, киша у нижим, а сусњежица и снијег у вишим крајевима. Већином ће бити суво. Дневна температура у периоду од петка до понедјељка од 1 до 6 у Босни, у Херцеговини од 6 до 12 степени.

Од уторка (03.02.) се очекује осјетније отопљење усљед пристизања топлијег ваздуха са југозапада. Јужни вјетар ће јачати, а очекују се и локално јаче падавине средином седмице, прогнозирали су метеоролози.

Вријеме

Временска прогноза

