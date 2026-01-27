Ко је Мирјана Пајковић, политичарка чији су експлицитни снимци испливали

Извор:
Црногорска политичарка Мирјана Пајковић, бивша државна секретарка у Министарству људских и мањинских права, посљедњих седмица нашла се у фокусу јавности, како због актуелних политичких дешавања у Црној Гори, тако и због свог јавног наступа и снажног присуства на друштвеним мрежама.
Током мандата у Министарству, Пајковић је водила Директорат за унапређење и заштиту људских права и слобода, а у јавности је била препознатљива по отвореном ставу о улози јавних личности, посебно жена, у савременој политици.
Осим политичког ангажмана, пажњу јавности привлачила је и начином на који се представља на друштвеним мрежама, нарочито на Инстаграму, гдје је редовно дијелила фотографије модних комбинација и тренутке из свакодневног живота.
Њене објаве често су изазивале бројне реакције и полемике, а Пајковић је више пута истицала да политика и естетика не морају бити у сукобу.
Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку
Сматра да јавне особе имају право на видљивост и лични израз, без повлачења пред стереотипима и очекивањима наметнуте скромности.
"Љепота не мора бити скромна. Напротив, она треба зрачити, сјајити и освајати простор енергијом", поручивала је раније Пајковић, наглашавајући да жене у јавном простору не би требале одустајати од свог идентитета како би биле схваћене озбиљно.
Посебну пажњу изазвале су и њене изјаве о томе да је лични изглед саставни дио одговорности јавних функција.
Према њеним ријечима, особе које обављају јавне дужности представљају заједницу из које долазе, те њихов јавни наступ, укључујући изглед, носи одређену поруку.
"Наш изглед је наш излог. Ако неко не води рачуна о себи и свом јавном наступу, поставља се питање како ће водити рачуна о другима", истицала је Пајковић, додајући да јавне функције подразумијевају сталну изложеност критикама и повећаним очекивањима.
Њени ставови изазивали су подијељене реакције, али су отворили ширу расправу о границама приватног и јавног, као и о положају жена у политици и јавном простору на Балкану.
Подсјећамо, Црну Гору већ мјесец дана потреса афера "експлицитни снимци“, на којима су наводно сада већ бивши државни службеници Дејан Вукшић и Мирјана Пајковић.
Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"
Обоје су поднијели оставке након што је интимни садржај постао виралан, уз бројне међусобне оптужбе, кривичне пријаве, па чак и пријетње са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе Јакова Милатовића.
Вукшић је доскорашњи директор Агенције за националну безбједност (АНБ) и бивши савјетник предсједника Милатовића, а оставку на функцију у АНБ-у поднио је крајем прошле године, након што је Пајковић против њега поднијела кривичне пријаве.
Са друге стране, Пајковић је у петак поднијела оставку на функцију државне секретарке у Министарству људских и мањинских права, након што су се у јавности проширили снимци са експлицитним сексуалним садржајем.
6 ч
17 ч
20 ч
23 ч
