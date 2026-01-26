Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

Извор:
Црну Гору већ мјесец дана потреса афера „експлицитни снимци“, на којима су наводно сада већ бивши државни службеници Дејан Вукшић и Мирјана Пајковић. Обоје су поднијели оставке након што је интимни садржај постао виралан, уз бројне међусобне оптужбе, кривичне пријаве, па чак и пријетње са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе Јакова Милатовића.
Вукшић је доскорашњи директор Агенције за националну безбједност (АНБ) и бивши савјетник предсједника Милатовића, а оставку на функцију у АНБ-у поднио је крајем прошле године, након што је Пајковић против њега поднијела кривичне пријаве.
С друге стране, Пајковић је у петак поднијела оставку на функцију државне секретарке у Министарству људских и мањинских права, након што су се у јавности проширили снимци са експлицитним сексуалним садржајем.
Занимљиво је да су обоје оставке образложили личним разлозима.
Вукшић је у саопштењу негирао било какву умијешаност у појаву експлицитних снимака на интернету.
– Одбацујем све нетачне, непотпуне и тенденциозне наводе којима ми се без доказа покушава приписати одговорност за угрожавање приватности М. П. и дистрибуцију спорних снимака. Те садржаје сам први пут видио тек када су почели незаконито да круже друштвеним мрежама – навео је Вукшић.
Вукшић тврди да му је Пајковић „отуђила“ мобилни телефон у октобру 2024. године.
Како је навео, Пајковић му је у октобру 2024. године „противправно отуђила мобилни телефон који је потом злоупотријебљен“, чиме му је, како каже, „грубо повријеђена приватност“.
Вукшић тврди да је због тога настао спорни аудио-снимак на којем се чује да он пријети Мирјани Пајковић, и то са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе.
– О том догађају надлежни органи посједују информације. Ријечи које сам том приликом упутио М. П, а које су селективно и са временском дистанцом од годину и три мјесеца објављене, биле су непосредна реакција на крађу и злоупотребу мог телефона – навео је Вукшић, додајући да се свјесно „покушава извршити замјена теза“, у којој се он „као оштећени“ настоји „представити као извршилац кривичног дјела“.
Како каже, у марту 2025. године са непознатог броја примио је „узнемирујуће поруке“ са поменутим аудио-снимком са његовим гласом, уз јасну пријетњу и покушај уцјене да „одустане од кандидатуре за судију Уставног суда“, што је, како је навео, схватио као поруку да ће тај снимак бити објављен уколико не послуша „инструкције“.
– Сматрам да је М. П. на тај начин, непосредно или посредно, сама или путем лица којима је омогућила коришћење садржаја из њеног телефона, покушала да изврши недозвољен утицај на поступак избора судије Уставног суда. Тим поводом сам Управи полиције поднио пријаву против М. П. и НН лица због покушаја уцјене, крађе и злоупотребе телефона, по којој је М. П. саслушана – поручио је Вукшић.
Додао је да га је Пајковић након тога „телефонски контактирала“, наводећи да треба „нешто да јој заврши“, односно да се „искупи“, што је, по њему, покушај да његов утицај „стави у функцију њеног предлагања за позицију Омбудсмана и нови покушај уцјене“. Како каже, одбио је тај позив на састанак.
Вукшић је додао да је крајем децембра 2025. године М. П. поднијела пријаву против њега, достављајући исти аудио-снимак и „стварајући лажан утисак да је ријеч о скорашњем догађају, прећуткујући чињеницу да се догађај десио прије више од годину дана и да је поводом истог аудио-снимка већ била саслушана због покушаја уцјене“.
– У јануару 2026. године доставио сам Управи полиције додатне материјалне доказе, затим поднио пријаву против М. П. због лажног пријављивања у вези са дистрибуцијом спорних фотографија и видео-снимака на друштвеним мрежама и инсистирао на полиграфском тестирању – казао је Вукшић.
Најавио је да ће, „ради заштите личног интегритета и безбједности своје породице“, поднијети пријаве и покренути поступке против свих лица која су га путем друштвених мрежа, како каже, лажно оптуживала, упућивала пријетње, увреде и позиве на линч.
Додао је да ће пријаву поднијети и против „посланика у Скупштини Црне Горе“ који га је јавно означио као „насилника“.
– Истина у овом случају неће се утврђивати на друштвеним мрежама или у медијима, већ искључиво пред надлежним институцијама. На такав исход сам спреман и на њему инсистирам – закључио је Вукшић.
Пајковић је прије подношења оставке полицији поднијела три кривичне пријаве, због неовлашћене дистрибуције експлицитног садржаја – фотографије на којој се налази она.
Како произлази из пријаве, она сумња да је бивши директор Агенције за националну безбједност Дејан Вукшић, свјестан незаконитости, покушао да искористи информације до којих је дошао по природи функције коју је обављао, те да је тим материјалом пријетио, а о постојању компромитујућег материјала индиректно говорио и у једној емисији.
На једном од аудио-снимака које је Пајковић јавно објавила може се чути како Вукшић, наводно, пријети да ће „цјела Црна Гора да види“ компромитујуће фотографије и снимке доскорашње јавне функционерке.
Агенција за националну безбједност претходно је одбацила сваку везу са објавама приватних преписки, видео и фото-материјала којима се угрожава приватност грађана.
– Агенција законито врши послове из своје надлежности и у потпуности поштује уставом загарантована права. Приватне преписке и садржаји који су предмет коментара нису предмет интересовања Агенције и као такви не могу се довести у везу са АНБ – саопштили су из Агенције.
Није познато да ли ће овај случај добити судски епилог, јер се Тужилаштво још није оглашавало овим поводом.
Према Кривичном законику Црне Горе, свака злоупотреба туђег снимка, фотографије, портрета, аудио-записа или сексуално експлицитног садржаја може бити кажњена и до пет година затвора, а уколико је кривично дјело извршено према дјетету, починилац може бити кажњен казном затвора од двије до десет година.
Ријеч је о такозваној осветничкој порнографији, односно кривичном дјелу које је релативно недавно уврштено у Кривични законик Црне Горе.
