Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

Извор:

Блиц

26.01.2026

13:52

Коментари:

1
Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку
Фото: Printscreen/Instagram/MarijanaPajkovic

Црну Гору већ мјесец дана потреса афера „експлицитни снимци“, на којима су наводно сада већ бивши државни службеници Дејан Вукшић и Мирјана Пајковић. Обоје су поднијели оставке након што је интимни садржај постао виралан, уз бројне међусобне оптужбе, кривичне пријаве, па чак и пријетње са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе Јакова Милатовића.

Вукшић је доскорашњи директор Агенције за националну безбједност (АНБ) и бивши савјетник предсједника Милатовића, а оставку на функцију у АНБ-у поднио је крајем прошле године, након што је Пајковић против њега поднијела кривичне пријаве.

С друге стране, Пајковић је у петак поднијела оставку на функцију државне секретарке у Министарству људских и мањинских права, након што су се у јавности проширили снимци са експлицитним сексуалним садржајем.

Обоје оставке образложили „личним разлозима“

Занимљиво је да су обоје оставке образложили личним разлозима.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

Вукшић је у саопштењу негирао било какву умијешаност у појаву експлицитних снимака на интернету.

– Одбацујем све нетачне, непотпуне и тенденциозне наводе којима ми се без доказа покушава приписати одговорност за угрожавање приватности М. П. и дистрибуцију спорних снимака. Те садржаје сам први пут видио тек када су почели незаконито да круже друштвеним мрежама – навео је Вукшић.

Вукшић тврди да му је Пајковић „отуђила“ мобилни телефон у октобру 2024. године.

Како је навео, Пајковић му је у октобру 2024. године „противправно отуђила мобилни телефон који је потом злоупотријебљен“, чиме му је, како каже, „грубо повријеђена приватност“.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

Вукшић тврди да је због тога настао спорни аудио-снимак на којем се чује да он пријети Мирјани Пајковић, и то са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе.

– О том догађају надлежни органи посједују информације. Ријечи које сам том приликом упутио М. П, а које су селективно и са временском дистанцом од годину и три мјесеца објављене, биле су непосредна реакција на крађу и злоупотребу мог телефона – навео је Вукшић, додајући да се свјесно „покушава извршити замјена теза“, у којој се он „као оштећени“ настоји „представити као извршилац кривичног дјела“.

„У марту 2025. примио узнемирујућу поруку“

Како каже, у марту 2025. године са непознатог броја примио је „узнемирујуће поруке“ са поменутим аудио-снимком са његовим гласом, уз јасну пријетњу и покушај уцјене да „одустане од кандидатуре за судију Уставног суда“, што је, како је навео, схватио као поруку да ће тај снимак бити објављен уколико не послуша „инструкције“.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

– Сматрам да је М. П. на тај начин, непосредно или посредно, сама или путем лица којима је омогућила коришћење садржаја из њеног телефона, покушала да изврши недозвољен утицај на поступак избора судије Уставног суда. Тим поводом сам Управи полиције поднио пријаву против М. П. и НН лица због покушаја уцјене, крађе и злоупотребе телефона, по којој је М. П. саслушана – поручио је Вукшић.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Да ли је ово најзгоднија политичарка у региону?

Додао је да га је Пајковић након тога „телефонски контактирала“, наводећи да треба „нешто да јој заврши“, односно да се „искупи“, што је, по њему, покушај да његов утицај „стави у функцију њеног предлагања за позицију Омбудсмана и нови покушај уцјене“. Како каже, одбио је тај позив на састанак.

Крајем децембра Пајковић поднијела кривичне пријаве против Вукшића

Вукшић је додао да је крајем децембра 2025. године М. П. поднијела пријаву против њега, достављајући исти аудио-снимак и „стварајући лажан утисак да је ријеч о скорашњем догађају, прећуткујући чињеницу да се догађај десио прије више од годину дана и да је поводом истог аудио-снимка већ била саслушана због покушаја уцјене“.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

– У јануару 2026. године доставио сам Управи полиције додатне материјалне доказе, затим поднио пријаву против М. П. због лажног пријављивања у вези са дистрибуцијом спорних фотографија и видео-снимака на друштвеним мрежама и инсистирао на полиграфском тестирању – казао је Вукшић.

Пријава и против посланика у Скупштини Црне Горе

Најавио је да ће, „ради заштите личног интегритета и безбједности своје породице“, поднијети пријаве и покренути поступке против свих лица која су га путем друштвених мрежа, како каже, лажно оптуживала, упућивала пријетње, увреде и позиве на линч.

Носач авиона Форд

Свијет

Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

Додао је да ће пријаву поднијети и против „посланика у Скупштини Црне Горе“ који га је јавно означио као „насилника“.

– Истина у овом случају неће се утврђивати на друштвеним мрежама или у медијима, већ искључиво пред надлежним институцијама. На такав исход сам спреман и на њему инсистирам – закључио је Вукшић.

Пајковић прије оставке поднијела три кривичне пријаве

Пајковић је прије подношења оставке полицији поднијела три кривичне пријаве, због неовлашћене дистрибуције експлицитног садржаја – фотографије на којој се налази она.

Како произлази из пријаве, она сумња да је бивши директор Агенције за националну безбједност Дејан Вукшић, свјестан незаконитости, покушао да искористи информације до којих је дошао по природи функције коју је обављао, те да је тим материјалом пријетио, а о постојању компромитујућег материјала индиректно говорио и у једној емисији.

policija crna gora

Регион

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

На једном од аудио-снимака које је Пајковић јавно објавила може се чути како Вукшић, наводно, пријети да ће „цјела Црна Гора да види“ компромитујуће фотографије и снимке доскорашње јавне функционерке.

АНБ одбацила сваку везу са скандалом

Агенција за националну безбједност претходно је одбацила сваку везу са објавама приватних преписки, видео и фото-материјала којима се угрожава приватност грађана.

– Агенција законито врши послове из своје надлежности и у потпуности поштује уставом загарантована права. Приватне преписке и садржаји који су предмет коментара нису предмет интересовања Агенције и као такви не могу се довести у везу са АНБ – саопштили су из Агенције.

Није познато да ли ће овај случај добити судски епилог, јер се Тужилаштво још није оглашавало овим поводом.

Казна за осветничку порнографију до пет година затвора

Према Кривичном законику Црне Горе, свака злоупотреба туђег снимка, фотографије, портрета, аудио-записа или сексуално експлицитног садржаја може бити кажњена и до пет година затвора, а уколико је кривично дјело извршено према дјетету, починилац може бити кажњен казном затвора од двије до десет година.

Ријеч је о такозваној осветничкој порнографији, односно кривичном дјелу које је релативно недавно уврштено у Кривични законик Црне Горе.

(Блиц)

Мирјана Пајковић снимак

Црна Гора

eksplicitni snimak

Коментари (1)
