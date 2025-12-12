Шпанска политичарка у никабу дошла у скупштину

Извор:
12.12.2025
17:46
Вирџинија Мартинез, регионална посланица у Мурсији из шпанске конзервативне странке Вокс, појавила се у сриједу у регионалној скупштини носећи никаб како би представила предлог своје странке о забрани такве одјеће у јавним просторима.
На видео снимцима које је сама Мартинез објавила, види се како улази у зграду регионалног парламента носећи никаб. Прије него што је проговорила, председница регионалног парламента, Виситасион Мартинез, упозорила ју је да не може да се обраћа посланицима обучена на тај начин.
„Не можете учествовати на овој пленарној сједници овако обучени. Молим вас, пресвуците се“, рекао јој је председник парламента.
Остале парламентарне групе одбиле су Воксов предлог
Након што је скинула никаб, Вирџинија Мартинез је рекла да је драго што таква одјећа није дозвољена. „Драго нам је што таква одјећа није дозвољена јер смо послије 50 година демократије видели како жене морају да живе у затворима од тканине, а то није слобода ни за једну жену у овом друштву“, рекла је.
La #AsambleaRegional me prohíbe debatir con el #Niqab. Si no se puede llevar en la sede de la soberanía Regional tampoco se debería llevar en los espacios públicos de la Región. #NiBurka #NiNiqab #Libertad pic.twitter.com/HyP3NUU6Bq— Virginia Martínez 🇪🇸 (@virginia_vmg) December 10, 2025
Додала је да би забрана требало да важи и ван парламента. „Драго нам је што то није дозвољено у овом парламенту, а ако није дозвољено овдје, не би требало да буде дозвољено ни у једном јавном простору“, рекла је Мартинез. Предлог Вокса су на крају одбиле све остале парламентарне групе.
У Шпанији не постоји општа забрана ношења бурке или никаба
Иако су неки медији извијестиле да је у питању бурка, Мартинез је заправо носио никаб, који покрива лице, али оставља очи видљивим. Бурка покрива цијело тијело и лице, укључујући очи, које су засењене мрежом.
Шпанија нема општу, националну забрану ношења бурке или никаба. Покушаји локалних власти да уведу таква ограничења раније су одбијани од стране судова. Још 2013. године, Врховни суд Шпаније је пресудио да су локалне забране, попут оне у Љеиди, неуставне јер крше основно право на слободу вјероисповијести.
Ситуација се разликује од, на примјер, Француске, гдје је национална забрана ношења маски за лице у јавности потврђена пресудом Европског суда за људска права из 2014. године.
Аустралијски сенатор суспендован
Узгред, слична ситуација као и ова у регионалној скупштини Мурсије догодила се прошлог мјесеца у Аустралији, када је сенаторка Полин Хансон суспендована на недјељу дана након што је носила бурку у парламенту како би промовисала забрану муслиманске одјеће у јавности.
То је био други пут да је сенаторка из Квинсленда, чланица антиимиграционе странке Једна нација, дошла у парламент са покривеним лицем и тијелом.
