Logo
Large banner

Шпанска политичарка у никабу дошла у скупштину

Извор:

Индекс

12.12.2025

17:46

Коментари:

0
Шпанска политичарка у никабу дошла у скупштину
Фото: Друштвена мрежа X/Virginia Martínez

Вирџинија Мартинез, регионална посланица у Мурсији из шпанске конзервативне странке Вокс, појавила се у сриједу у регионалној скупштини носећи никаб како би представила предлог своје странке о забрани такве одјеће у јавним просторима.

На видео снимцима које је сама Мартинез објавила, види се како улази у зграду регионалног парламента носећи никаб. Прије него што је проговорила, председница регионалног парламента, Виситасион Мартинез, упозорила ју је да не може да се обраћа посланицима обучена на тај начин.

„Не можете учествовати на овој пленарној сједници овако обучени. Молим вас, пресвуците се“, рекао јој је председник парламента.

Остале парламентарне групе одбиле су Воксов предлог

Након што је скинула никаб, Вирџинија Мартинез је рекла да је драго што таква одјећа није дозвољена. „Драго нам је што таква одјећа није дозвољена јер смо послије 50 година демократије видели како жене морају да живе у затворима од тканине, а то није слобода ни за једну жену у овом друштву“, рекла је.

Додала је да би забрана требало да важи и ван парламента. „Драго нам је што то није дозвољено у овом парламенту, а ако није дозвољено овдје, не би требало да буде дозвољено ни у једном јавном простору“, рекла је Мартинез. Предлог Вокса су на крају одбиле све остале парламентарне групе.

У Шпанији не постоји општа забрана ношења бурке или никаба

Иако су неки медији извијестиле да је у питању бурка, Мартинез је заправо носио никаб, који покрива лице, али оставља очи видљивим. Бурка покрива цијело тијело и лице, укључујући очи, које су засењене мрежом.

Шпанија нема општу, националну забрану ношења бурке или никаба. Покушаји локалних власти да уведу таква ограничења раније су одбијани од стране судова. Још 2013. године, Врховни суд Шпаније је пресудио да су локалне забране, попут оне у Љеиди, неуставне јер крше основно право на слободу вјероисповијести.

Ситуација се разликује од, на примјер, Француске, гдје је национална забрана ношења маски за лице у јавности потврђена пресудом Европског суда за људска права из 2014. године.

Аустралијски сенатор суспендован

Узгред, слична ситуација као и ова у регионалној скупштини Мурсије догодила се прошлог мјесеца у Аустралији, када је сенаторка Полин Хансон суспендована на недјељу дана након што је носила бурку у парламенту како би промовисала забрану муслиманске одјеће у јавности.

То је био други пут да је сенаторка из Квинсленда, чланица антиимиграционе странке Једна нација, дошла у парламент са покривеним лицем и тијелом.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

nikab

Шпанија

politika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

Свијет

Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

3 ч

0
Осумњичени за убиство које је потресло Словенију пуштен из притвора

Регион

Осумњичени за убиство које је потресло Словенију пуштен из притвора

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Три хороскопска знака која никада не заборављају увреду

4 ч

0
"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

Ауто-мото

"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

4 ч

0

Више из рубрике

Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

Свијет

Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

3 ч

0
Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

Свијет

Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

3 ч

0
Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

Свијет

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

4 ч

0
Аутом упао у базен

Свијет

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

21

31

Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner