"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

Извор:
СРНА
12.12.2025
17:24
Директор "Волва" Ерик Северинсон изјавио је да се нада да ће Европска комисија одољети притиску да укине забрану продаје аутомобила са моторима са унутрашњим сагоријевањем.
Северинсон је рекао да је шведски произвођач аутомобила спреман за прелазак на електричну алтернативу.
Њемачка, Италија и њихови произвођачи аутомобила лобирају у Бриселу да барем ублажи план за забрану до 2035. године. Они тврде да им је потребна подршка током транзиције у условима снажне конкуренције из Кине.
Свијет
Њемачки посланици у Европском парламенту најавили су да ће Европска комисија сљедеће седмице предузети кораке за укидање забране и поднијети алтернативни приједлог за смањење аутомобилских емисија угљен-диоксида за 90 одсто.
Северинсон је рекао да би укидање забране било штетно.
"Волво" и други шведски произвођач аутомобила "Полестар" спадају међу најгласније противнике промјене плана, заједно са другим произвођачима електричних аутомобила.
Они наглашавају да се осјећају изневјерено након што су уложили велика средства у транзицију на електрични погон.
