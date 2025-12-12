Logo
Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

Извор:

АТВ

12.12.2025

17:06

Ласерски пиштољ повучен са тржишта БиХ
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Са тржишта БиХ повучена је играчка ласерски пиштољ из Кине због опасности од повреде ока и оштећења вида, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о моделу "Ерсофт ган 007А".

Осим што ласерски сноп може да доведе до повреде ока и оштећења вида, производ не садржи ни потребна упозорења и информације за кориснике.

Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, док се потрошачима препоручује да предмет престану користити и врате у продавницу гдје је купљена, додаје се у саопштењу.

Тагови:

povučeni proizvodi

laser

pištolj

