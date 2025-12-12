Све о мечу Партизан - Црвена звезда: Дерби који може много да одлучи

Извор:
Кошаркаши Партизана дочекаће Црвену звезду у првом овосезонском вјечитом дербију у Евролиги вечерас од 20.30 у "Београдској арени".
Црно-бијели навикавају се на живот без Жељка Обрадовића, док тим са Малог Калемегдана жели да остане у врху табеле Евролиге.
Утакмица се игра од 20.30 у "Београдској арени". Телевизијски пренос меча биће на каналу Арена Спорт 1 Премиум.
Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги
Главни судија на првом овосезонском вјечитом дербију биће Шпанац, Карлос Перуђа, помоћници ће му бити Емилио Перез и Кристапс Константиновс.
Партизан је одиграо двије утакмице послије одласка Жељка Обрадовића и обе је добио. Црно-бијели су прекинули низ од три пораза у Евролиги и савладали су Бајерн у врло чудној атмосфери у "Београдској арени". Након тога, савладали су и Клуж у АБА лиги, па у бољем расположењу дочекују дерби у односу на прије неколико дана.
Када је ријеч о Црвеној звезди, тим Саше Обрадовића има благе осцилације у посљедње вријеме. Пораз од Барселоне на домаћем паркету био је плод врло лоше игре на оба краја паркета, али се Звезда пред дерби вратила на побједничке стазе тријумфом у АБА лиги против Босне.
Партизан ће на дерби против Црвене звезде без четворице играча. Од раније су одсутни Карлик Џонс и Марио Накић, а у дербију неће играти ни Мика Муринен који је задобио повреду, као ни Алексеј Покушевски који неће бити у тиму до краја календарске године.
Црвена звезда по правилу већ има огроман број повријеђених играча. Саша Обрадовић муку мучи са састављањем тима, а овог пута неће рачунати на чак седморицу играча. Већ је познато да Џоел Боломбој, Хасијел Риверо, Тајсон Картер и Ајзеа Кенан неће моћи да помогну, а списку су додати и Урош Плавишић, Огњен Добрић и Јаго. Добра вијест за Звезду је што би Чима Монеке и Девонте Грејем требало да буду спремни за дерби.
Када је ријеч о Евролиги, претходне године су Партизан и Звезда славили на гостовањима у дербијима. Звезда је освојила Куп Радивоја Кораћа побједом у продужетку, док су црно-бијели добили посљедњи међусобни окршај одигран у априлу мјесецу у АБА лиги.
Разлика је, чини се никад мања када је епитет фаворита у питању. Партизан има благу предност према кладионицама, квоте се крећу између 1,85 и 1,90. Са друге стране, није пуно веће ни на Црвену звезду - од 1,90 до 2.
