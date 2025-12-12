Logo
Large banner

Све о мечу Партизан - Црвена звезда: Дерби који може много да одлучи

Извор:

Телеграф

12.12.2025

16:33

Коментари:

0
Све о мечу Партизан - Црвена звезда: Дерби који може много да одлучи

Кошаркаши Партизана дочекаће Црвену звезду у првом овосезонском вјечитом дербију у Евролиги вечерас од 20.30 у "Београдској арени".

Црно-бијели навикавају се на живот без Жељка Обрадовића, док тим са Малог Калемегдана жели да остане у врху табеле Евролиге.

Гдје и како можете пратити меч?

Утакмица се игра од 20.30 у "Београдској арени". Телевизијски пренос меча биће на каналу Арена Спорт 1 Премиум.

partizan

Кошарка

Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги

Ко суди?

Главни судија на првом овосезонском вјечитом дербију биће Шпанац, Карлос Перуђа, помоћници ће му бити Емилио Перез и Кристапс Константиновс.

У каквој форми екипе дочекују овај сусрет?

Партизан је одиграо двије утакмице послије одласка Жељка Обрадовића и обе је добио. Црно-бијели су прекинули низ од три пораза у Евролиги и савладали су Бајерн у врло чудној атмосфери у "Београдској арени". Након тога, савладали су и Клуж у АБА лиги, па у бољем расположењу дочекују дерби у односу на прије неколико дана.

Када је ријеч о Црвеној звезди, тим Саше Обрадовића има благе осцилације у посљедње вријеме. Пораз од Барселоне на домаћем паркету био је плод врло лоше игре на оба краја паркета, али се Звезда пред дерби вратила на побједничке стазе тријумфом у АБА лиги против Босне.

Стање са одсутнима

Партизан ће на дерби против Црвене звезде без четворице играча. Од раније су одсутни Карлик Џонс и Марио Накић, а у дербију неће играти ни Мика Муринен који је задобио повреду, као ни Алексеј Покушевски који неће бити у тиму до краја календарске године.

Црвена звезда по правилу већ има огроман број повријеђених играча. Саша Обрадовић муку мучи са састављањем тима, а овог пута неће рачунати на чак седморицу играча. Већ је познато да Џоел Боломбој, Хасијел Риверо, Тајсон Картер и Ајзеа Кенан неће моћи да помогну, а списку су додати и Урош Плавишић, Огњен Добрић и Јаго. Добра вијест за Звезду је што би Чима Монеке и Девонте Грејем требало да буду спремни за дерби.

Кратак историјат међусобних дуела

Када је ријеч о Евролиги, претходне године су Партизан и Звезда славили на гостовањима у дербијима. Звезда је освојила Куп Радивоја Кораћа побједом у продужетку, док су црно-бијели добили посљедњи међусобни окршај одигран у априлу мјесецу у АБА лиги.

Шта кажу кладионице?

Разлика је, чини се никад мања када је епитет фаворита у питању. Партизан има благу предност према кладионицама, квоте се крећу између 1,85 и 1,90. Са друге стране, није пуно веће ни на Црвену звезду - од 1,90 до 2.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

КК Црвена звезда

vječiti derbi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди

Кошарка

Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди

19 ч

0
Обрадовић саопштио добре вијести за Звезду уочи дербија са Партизаном

Кошарка

Обрадовић саопштио добре вијести за Звезду уочи дербија са Партизаном

1 д

0
Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Кошарка

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

3 д

0
Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

Кошарка

Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

3 д

0

Више из рубрике

Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги

Кошарка

Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги

1 ч

0
Тим Дервента исписује историју “фиџитал” спорта

Кошарка

Тим Дервента исписује историју “фиџитал” спорта

5 ч

0
Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све

Кошарка

Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све

5 ч

0
Јокић опет ушао у историју НБА лиге

Кошарка

Јокић опет ушао у историју НБА лиге

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner