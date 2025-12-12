Logo
Јокић опет ушао у историју НБА лиге

Телеграф

12.12.2025

Фото: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Српски центар Никола Јокић предводио је Денвер Нагетсе до убједљиве побједе над Сакраменто Кингсима резултатом 136:105, а уз то је оборио још један рекорд који га чврсто ставља међу највеће играче у историји кошарке.

Јокић је меч завршио са 36 поена, 12 скокова и осам асистенција, шутирајући изузетно ефикасно и потврђујући због чега је тренутно један од најдоминантнијих играча свијета. Поред бриљантне партије, Јокић је постао играч са највише утакмица у НБА историји у којима је остварио учинак од најмање 30 поена, 10 скокова и пет асистенција уз преко 80 одсто шута из игре.

Нагетси (18-6) су од почетка контролисали ритам, погодили су 11 од првих 16 шутева и раним налетом стекли двоцифрену предност. Јокић је већ у првој четвртини убацио 16 поена уз шут 6/7, а Денвер је почетком другог полувремена серијом 10:0 отишао и на +33, чиме је питање побједника било ријешено много прије краја.

Пејтон Вотсон додао је 21 поен, Камерон Џонсон 16, док је Јонас Валанчјунас убацио 15 поена уз шест скокова. Нагетси су у једном тренутку водили и са 37 поена разлике и завршили су трећу четвртину резултатом 109:81.

Никола Јокић

Denver Nagetsi

