Неке хранљиве материје заправо дају јачи ефекат када се узимају заједно, истичу нутриционисти.
"Заједничко дјеловање појединих витамина и минерала може донијети додатне добробити", појашњавају нутриционисти.
Нутриционисткиње и дијететичарке истакле су шест парова додатака исхрани који су ефикаснији заједно.
Витамин Д и калцијум дјелују синергијски јер витамин Д омогућава бољу апсорпцију калцијума у цријевима.
"Без довољног нивоа витамина Д тијело не може ефикасно да искористи калцијум, што је важно за одржавање здравља костију", додаје она за "Health".
Витамин Ц повећава способност тијела да апсорбује не-хемско гвожђе тако што повећава киселост дигестивног тракта и подстиче претварање гвожђа у облик који се лакше искоришћава.
Адекватни ниво гвожђа важан је за пренос кисеоника, метаболизам мишића и спречавање анемије узроковане његовим недостатком.
Цинк и витамин А заједно подржавају имунолошку функцију.
Цинк омогућава синтезу протеина који веже ретинол и активира ензиме који претварају витамин А у његов активни облик, док недостатак једног нутријента често прати недостатак другог.
Омега-3 масне киселине склоне оксидацији, а витамин Е помаже у заштити тих масти и ћелијских мембрана, чиме подржава њихове противупалне и кардиопротективне учинке.
Додаје и да оба нутријента утичу на згрушавање крви, па особе које користе антикоагулансе треба да потраже савјет љекара прије узимања високих доза.
Витамин Д подстиче ефикаснији транспорт магнезијума у тијелу, док магнезијум повећава апсорпцију витамина Д и помаже његовој активацији.
Ова комбинација ствара повратну спрегу која подржава здравље костију, расположење и имунолошку функцију.
Два минерала који када се узимају заједно, дају бољи резултат.
У питању су селен и јод. Она наглашава да су селен и јод кључни за правилну регулацију хормона штитне жлијезде, што је важно за метаболизам, тјелесну тежину и расположење.
Селен учествује у претварању хормона Т4 у његов активни облик Т3, док је јод потребан за саму изградњу хормона, па заједничко дјеловање ових минерала може подржати функцију штитне жлијезде, преноси Н1.
