Logo
Large banner

Који витамини и минерали најбоље д‌јелују заједно

12.12.2025

08:44

Коментари:

0
Који витамини и минерали најбоље д‌јелују заједно
Фото: Natallia/Pexels

Неке хранљиве материје заправо дају јачи ефекат када се узимају заједно, истичу нутриционисти.

"Заједничко д‌јеловање појединих витамина и минерала може донијети додатне добробити", појашњавају нутриционисти.

Нутриционисткиње и дијететичарке истакле су шест парова додатака исхрани који су ефикаснији заједно.

Витамин Д и калцијум

Витамин Д и калцијум д‌јелују синергијски јер витамин Д омогућава бољу апсорпцију калцијума у цријевима.

"Без довољног нивоа витамина Д тијело не може ефикасно да искористи калцијум, што је важно за одржавање здравља костију", додаје она за "Health".

Витамин Ц и гвожђе

Витамин Ц повећава способност тијела да апсорбује не-хемско гвожђе тако што повећава киселост дигестивног тракта и подстиче претварање гвожђа у облик који се лакше искоришћава.

илу-празнична трпеза-оброк-08122025

Здравље

Како уживати у храни током празника, а не претјерати?

Адекватни ниво гвожђа важан је за пренос кисеоника, метаболизам мишића и спречавање анемије узроковане његовим недостатком.

Цинк и витамин А

Цинк и витамин А заједно подржавају имунолошку функцију.

Цинк омогућава синтезу протеина који веже ретинол и активира ензиме који претварају витамин А у његов активни облик, док недостатак једног нутријента често прати недостатак другог.

Омега-3 и витамин Е

Омега-3 масне киселине склоне оксидацији, а витамин Е помаже у заштити тих масти и ћелијских мембрана, чиме подржава њихове противупалне и кардиопротективне учинке.

Додаје и да оба нутријента утичу на згрушавање крви, па особе које користе антикоагулансе треба да потраже савјет љекара прије узимања високих доза.

Витамин Д и магнезијум

Витамин Д подстиче ефикаснији транспорт магнезијума у тијелу, док магнезијум повећава апсорпцију витамина Д и помаже његовој активацији.

Ова комбинација ствара повратну спрегу која подржава здравље костију, расположење и имунолошку функцију.

Селен и јод

Два минерала који када се узимају заједно, дају бољи резултат.

У питању су селен и јод. Она наглашава да су селен и јод кључни за правилну регулацију хормона штитне жлијезде, што је важно за метаболизам, тјелесну тежину и расположење.

Селен учествује у претварању хормона Т4 у његов активни облик Т3, док је јод потребан за саму изградњу хормона, па заједничко д‌јеловање ових минерала може подржати функцију штитне жлијезде, преноси Н1.

Подијели:

Тагови:

Vitamini

здравље

Nutricionisti

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Празнична трпеза

Здравље

Како уживати у храни током празника, а не претјерати?

3 ч

0
Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посјетити љекара?

Здравље

Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посјетити љекара?

15 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

22 ч

0
СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

Здравље

СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

12

06

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner