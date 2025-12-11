Logo
Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посјетити љекара?

11.12.2025

21:02

Бол у штитној жлијезди најчешће се осјећа као тупа нелагодност или као да нешто притиска предњи дио врата. Бол може да се шири и ка ушима и вилици. У већини случајева бол прати и увећана штитна жлијезда, која може бити веома осјетљива чак и на благ додир.

Такође може изазвати отежано гутање или оштар бол приликом гутања или окретања главе.

Симптоми бола у штитној жлезди често се јављају заједно са другим тегобама, као што су температура, грозница и бол у грлу. У зависности од узрока, може се јавити и:

анксиозност

тремор

лупање срца

тешкоће са спавањем

умор

слабост мишића

промјене у тјелесној тежини

осјећај топлоте или хладноће

Када посјетити љекара због бола у штитној жлијезди?

Када штитна жлијезда почне да боли, то је релативно редак симптом, али може указивати на здравствено стање које захтјева лијечење како би се спријечиле дугорочне компликације.

Британски Национални здравствени сервис (НХС) препоручује да се обратите свом изабраном љекару ако:

осјећате било какав бол у грлу

имате кашаљ, промуклост или бол у грлу дуже од 3 недјеље

имате квржицу у врату

Љекар ће проценити ваше симптоме и може урадити неколико тестова, попут физикалног прегледа, лабораторијских анализа крви и ултразвука.

У неким случајевима, пацијент се упућује специјалисти, попут ендокринолога или оториноларинголога. На основу узрока бола, здравствени тим ће направити одговарајући план лијечења.

Шта узрокује бол у штитној жлијезди?

Најчешћи узрок бола у штитној жлијезди је субакутни тиреоидитис - запаљење штитне жлијезде које је обично изазвано вирусном, бактеријском или гљивичном инфекцијом.

Други облици тиреоидитиса који могу узроковати бол укључују:

инфективни тиреоидитис

радијациони тиреоидитис

тиреоидитис настао усљед повреде

крварење у штитној жлијезди

У ријетким случајевима, бол у штитној жлијезди може бити симптом рака штитне жлијезде

Како се лијечи бол у штитној жлијезди?

Лијечење зависи од узрока.

Код тиреоидитиса, љекар може преписати лијекове за смањење упале и бола, укључујући нестероидне антиинфламаторне лијекове (НСАИЛ), аналгетике и кортикостероиде.

Лијечење рака штитне жлијезде може укључивати операцију, радиотерапију и циљане терапије.

Ваш здравствени тим ће одређивати најбољи план лијечења у складу са узроком бола у штитној жлијезди.

(healthline)

