Избјегавајте кисели купус у широком луку ако болујете од ове болести

Крстарица

11.12.2025

11:46

Кисели купус послужен на столу, зимница
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Потребно је сагледати позитивна и негативна дејства киселог купуса, каже Георгиј Назаров, руски натуролог.

За кисељење купуса користи се велика количина соли, а то није здраво, поготово што се послије јела пије велика количина воде. Када се у организам уноси велика количина соли особа може да оболи од повећања крвног притиска, со у организму постаје оптерећење за бубреге, таложи се у зглобовима и крвним судовима. Због соли, вишак течности се задржава и тешко избацује, а со ремети однос калијума и натријума, па утиче на грчење мишића поготово око врата и кичме.

Тортиља

Економија

Опрез: Повлачи се популарна намирница

Ако се већ конзумира кисели купус, требало би потпуно избацити со из других намирница и оброка.

Немир у рукама и ногама често се јавља као посљедица неравнотеже калијума и натријума, које доноси превише соли. Све више истраживања указују и на повезаност употребе соли у исхрани и појави неких врста рака. Со се са киселог купуса не уклања потпуно чак ни прањем листова прије употребе.

Дакле, са киселим купусом, који је без сумње користан, ипак треба бити опрезан.

