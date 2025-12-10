Logo
Large banner

Ова храна уништава метаболизам: Због ње се дебљамо

Извор:

Аваз

10.12.2025

15:29

Коментари:

0
Ова храна уништава метаболизам: Због ње се дебљамо
Фото: Pexel/Towfiqu barbhuiya

Храна која нам је најдоступнија и најједноставнија за конзумирање најчешће је најмање здрава за наш струк.

Неколико високо прерађених опција које се рекламирају као здраве грицкалице или пића заправо могу успорити метаболизам и тако отежати скидање килограма.

Нутриционисти Хедер Хенкс, Лиза Ричардс и Бет Хокс тврде да би требало да се клонимо слатких, прерађених гранола плочица и воћних сокова из продавнице.

Гранола плочице

Најчешће се налазе на полицама са здравом храном, па многи посежу за њима када им треба брзи међу оброк. Међутим, нутриционисти тврде да оне доносе више штете него користи, нарочито кад је у питању тјелесна тежина.

Према нутриционистима, гранола плочице су најгора храна за мршављење јер су пуне рафинисаних шећера. Многи произвођачи тврде да су здраве јер садрже зоб. И док је зоб заиста добар извор влакана, проблем је у доданим састојцима који је чине нездравом намирницом. Прерађена храна производи се од рафинисаних угљених хидрата који стварају упалу и уништавају здравље цријева.

Умјесто за гранола плочицама, посегните за орашастим плодовима и воћем које ће вас држати ситима и дати вам потребну дозу енергије.

Воћни сокови

Воћни сокови такође су препуни непотребног шећера. Ако их пијете сваки дан, могу да проузрокују проблеме попут надутости, упале, успореног метаболизма и таложења килограма.

На примјер, у једном соку од наранџе од 350 милилитара, налази се око 31 грам шећера, што је 22 грама више него у истој количини најпознатијег газираног пића на свијету.

Уз то, воћни сок из продавнице нема никакву хранљиву вриједност. Зато, бирајте здраве алтернативе које укључују незаслађени чај, воду или свјеже исцијеђени воћни сок, који је богат влакнима.

Подијели:

Тагови:

Hrana

Дијета

ishrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

Здравље

Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

52 мин

0
Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

Економија

Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

1 ч

0
Преминула позната списатељица Софи Кинсела

Култура

Преминула позната списатељица Софи Кинсела

1 ч

0
Сабаленка: Никад нећу издати Бјелорусију!

Тенис

Сабаленка: Никад нећу издати Бјелорусију!

1 ч

0

Више из рубрике

Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

Здравље

Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

52 мин

0
Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Здравље

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

3 ч

0
Таблете лијекови

Здравље

Забрињавајуће: Стручњаци упозорили на нуспојаву лијекова за мршављење

4 ч

0
Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

Здравље

Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

15

44

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner