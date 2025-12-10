Ова храна уништава метаболизам: Због ње се дебљамо

Извор:
Аваз
10.12.2025
15:29
Коментари:0
Храна која нам је најдоступнија и најједноставнија за конзумирање најчешће је најмање здрава за наш струк.
Неколико високо прерађених опција које се рекламирају као здраве грицкалице или пића заправо могу успорити метаболизам и тако отежати скидање килограма.
Нутриционисти Хедер Хенкс, Лиза Ричардс и Бет Хокс тврде да би требало да се клонимо слатких, прерађених гранола плочица и воћних сокова из продавнице.
Најчешће се налазе на полицама са здравом храном, па многи посежу за њима када им треба брзи међу оброк. Међутим, нутриционисти тврде да оне доносе више штете него користи, нарочито кад је у питању тјелесна тежина.
Према нутриционистима, гранола плочице су најгора храна за мршављење јер су пуне рафинисаних шећера. Многи произвођачи тврде да су здраве јер садрже зоб. И док је зоб заиста добар извор влакана, проблем је у доданим састојцима који је чине нездравом намирницом. Прерађена храна производи се од рафинисаних угљених хидрата који стварају упалу и уништавају здравље цријева.
Умјесто за гранола плочицама, посегните за орашастим плодовима и воћем које ће вас држати ситима и дати вам потребну дозу енергије.
Воћни сокови такође су препуни непотребног шећера. Ако их пијете сваки дан, могу да проузрокују проблеме попут надутости, упале, успореног метаболизма и таложења килограма.
На примјер, у једном соку од наранџе од 350 милилитара, налази се око 31 грам шећера, што је 22 грама више него у истој количини најпознатијег газираног пића на свијету.
Уз то, воћни сок из продавнице нема никакву хранљиву вриједност. Зато, бирајте здраве алтернативе које укључују незаслађени чај, воду или свјеже исцијеђени воћни сок, који је богат влакнима.
Здравље
52 мин0
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
05
16
00
15
57
15
44
Тренутно на програму