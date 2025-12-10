Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

Извор:
Агенције
10.12.2025
10:06
Коментари:0
Сjемена течност донора са геном који изазива рак коришћена је за зачеће скоро 200 дjеце, пренijели су данас британски медији.
Донор, који није био свjестан да преноси генетску мутацију која драматично повећава ризик од рака постао је отац најмање 197 дjеце широм Европе, откривено је након истраге, преноси Би-Би-Си.
Нека дјеца су већ умрла, а само мањина оних који су наслиједили мутацију неће оболети од малигног обољења током свог живота.
Република Српска
Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке
Данска Европска банка сперме, која је продавала сперму овог донора, саопштила је да изражава најдубље саучешће погођеним породицама и признала да је сперма коришћена у више земаља.
Истрагу овог случаја водило је 14 јавних служби, укључујући Би-Би-Си, као и дио Мреже истраживачког новинарства Европске радиодифузне уније.
Донор је био плаћен за сперму коју је донирао као студент, почев од 2005. године, а коришћена је за оплодњу жена пуних 17 година.
Република Српска
3 ч0
БиХ
3 ч0
Друштво
3 ч0
Емисије
3 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
18 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
05
13
04
12
59
12
58
12
54
Тренутно на програму