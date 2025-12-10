Logo
Откривени нови докази о Алцхајмеровој болести

Б92

10.12.2025

09:19

Фото: Unsplash

Нова студија објављена у часопису Неурологy показује да повишени биомаркери Алцхајмерове болести у крви не морају нужно значити да је мозак оштећен, у неким случајевима узрок може да буде смањена функција бубрега.

Бубрези имају кључну улогу у уклањању токсина и отпада из организма. Када не раде правилно, одређени протеини повезани с Алцхајмеровом болешћу могу да се задрже у крви. Међутим, истраживачи нису пронашли да особе с оштећеним бубрезима имају већи укупни ризик од деменције.

Ауторка студије, др Франческа Гаспарини са Каролинска института у Стокхолму, ипак објашњава да лошија функција бубрега може да убрза развој деменције код особа које већ имају повишене нивое биомаркера. Зато би љекари требало да узму у обзир стање бубрега приликом тумачења налаза из крви.

У истраживању је учествовало 2.279 људи просјечне старости 72 године, сви без знакова деменције на почетку студије. Током осам година праћења, научници су упоређивали резултате тестова когнитивних функција и крвне анализе које су мјериле рад бубрега и присуство више протеина повезаних с Алцхајмером, међу њима тау, бета-амилоид и неурофиламент лаке ланце.

пожар тузла дом пензионера

БиХ

Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа

Резултати су показали да особе са слабијом функцијом бубрега имају више ових протеина у крви, али не и већу укупну вјероватноћу да развију деменцију. Ипак, код оних који су већ имали високе вриједности биомаркера, оштећени бубрези готово су удвостручили ризик да се деменција јави раније.

"Када се анализирају биомаркери код старијих особа, важно је процијенити и здравље бубрега. Праћење њихове функције може да помогне љекарима да прецизније процијене ризик од бржег напредовања болести", наглашава др Гаспарини.

Истраживачи напомињу да су биомаркери мјерени само једном, па није познато како би промјене функције бубрега током времена утицале на резултате. Већина испитаника била је високо образована и живјела у градским подручјима Шведске, па се закључци не могу у потпуности промјенити на другу популацију, пише Б92.

Alchajmer

