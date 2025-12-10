Logo
Роботи као редари на паркингу у Кини

Извор:

Sputnjik

10.12.2025

09:14

Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Кина полако замјењује жива бића у свим областима.

Робот пас, хуманоидни, роботи за индустрију и логистички, само су неки од многих, пише Спутњик.

Најновија идеја кинеских научника су роботи редари на паркингу, који помажу при паркирању, усмјеравају и регулишу саобраћај.

Робот

