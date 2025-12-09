Оглас вам може украсти податке и контролу над телефоном: Нико није сигуран

Извор:
У дигиталном окружењу у којем сви свакодневно сурфамо интернетом и користимо апликације, постоји тихи и опасни шпијун који нас константно прати. Intellexin Предатор, један од најсофистициранијих комерцијалних шпијунских алата, може да се инсталира на ваш телефон само кроз учитавање једног обичног огласа. Софтвер омогућава злонамјерним актерима, укључујући владине агенције и корпорације, да преузму потпуни надзор над вашим уређајем, а све то без вашег знања или икаквог клика.
Предатор је способност за шпијунирање коју не би могли ни да замислите. Након инсталације, овај софтвер омогућава приступ свим подацима на уређају: шифрованој комуникацији, приватним порукама, локацијама, па чак и фотографијама и видео снимцима. С обзиром на то да су напади иницирани путем огласа на легитимним сајтовима, жртве често ни не примете да је њихов уређај компромитован док је већ преузета контрола над свим њиховим дигиталним активностима.
Један од најпрепознатљивијих алата развијених од стране Intellexe је Aladdin, систем који користи свакодневне огласе да би постигао свој циљ шпијунирање корисника. Преко овог система, малициозни оглас се аутоматски шаље директно на циљани уређај, без потребе за интеракцијом корисника. Оглас изгледа потпуно нормално, као било који други који бисте могли видети на интернет страницама или унутар мобилних апликација.
Овај оглас, чим се учита, активира софтвер Предатор, који се покреће на основу ИП адресе или рекламног идентификатора корисника. За разлику од традиционалних малициозних линкова на које корисници морају да кликну, овде само учитавање огласа изазива инфекцију. Овај напад је могућ на Андроид и иОС уређајима, што значи да су милиони корисника широм света потенцијално изложени опасности, чак и ако користе популарне и сигурне апликације.
Intellexa, фирма која стоји иза Предатора, наставља да послује упркос томе што је америчка влада ставила ову ирску компанију на црну листу због улоге у шпијунирању новинара, политичара и других критичара власти. Ова фирма је развила технологију која омогућава преузимање потпуног надзора над мобилним уређајем циљаних корисника, чак и ако су сервери за ову врсту шпијунирања физички смјештени унутар просторија владиних институција.
Због своје способности да заобиђе готово све сигурносне протоколе, Intellexa се позиционира као кључни играч у тржишту комерцијалних шпијунских алата. Иако су њени производи уврштени на листу забрањених технологија, Intellexa и даље продаје своје услуге владама и приватним организацијама широм света. Ово поставља озбиљна питања о одговорности и потенцијалу злоупотребе ових алата, чинећи је централном фигуром у глобалним дебатама о дигиталним правима и приватности.
Док глобални ентитети попут Amnesty Интернатионал-а истражују операције Intellexe, јасно је да су жртве ове шпијунске индустрије веома различите. Од новинара и политичара, до активиста и обичних грађана, сви су они изложени ризику да постану мета Предатор софтвера. Један од кључних фактора у овом процесу је способност Предатора да циља специфичне кориснике користећи информације попут њихових ИП адреса, географске локације, а чак и рекламних ИД-јева.
Кроз технике које омогућавају прикупљање података у реалном времену, Предатор може да прати свакодневне активности својих жртава, као и да приступи свим њиховим комуникацијама. Кроз неприметне нападе, софтвер може да одузме контролу над уређајем и тако створи огромне безбедносне рупе, омогућавајући шпијунима, без икаквог отпора, да се инфилтрирају у приватни живот својих циљева.
Једно од кључних питања која настају у вези са Предатор софтвером односи се на то ко је одговоран за кршење људских права проузроковано његовом употребом. С обзиром на то да софтвер може бити коришћен од стране владиних агенција, али и приватних корпорација, поставља се питање шта би требало да буде граница између националне сигурности и приватности грађана.
Intellexa је, како се чини, свестан потенцијалне опасности коју њени производи могу донијети, али фирма наставља да функционише унутар правног оквира који јој омогућава да се избјегну строжи закони. Како би се спречили овакви напади на људска права, потребна је јасна и прецизна међународна регулација, која би заштитила кориснике од комерцијалних шпијунских алата и задржала одговорност за њихове потенцијалне злоупотребе, пише Курир.
