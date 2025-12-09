Нинковић за АТВ: Станивуковић угрозио 200 хиљада Бањалучана

Извор:
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, наплатом паркинга, поскупљењем воде, повећањем пореза и новим кредитима, директно оптерећује 200 хиљада грађана и користи регулационе планове за погодовање инвеститорима, док јавна предузећа злоупотребљава за страначке интересе, рекао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковићу Јутарњем програму АТВ-а.
Наредна редовна сједница Скупштине Града заказана је за сриједу, 17. децембра, а на дневном реду биће 86 тачака, међу којима су Нацрт буџета за 2026. годину, питање нерадне недјеље и поскупљење воде, које је посљедњих дана изазвало велику забринутост Бањалучана.
Према његовим ријечима, градоначелник тражи повећање пореских стопа за 2026. годину, као и промјене пореза на покретности, уз пет нових кредита вриједних 30 милиона КМ.
"Отворила се прича како Скупштина неће да ради, да морамо чекати много до засједања, а негдје се свјесно покушава да проблеми у граду буду пребачени на Скупштину. Иако 86 тачака звучи као да одборници нису радили годину, двије или три, у ствари 25 тачака се односи на регулационе планове, јер грађани виде како градоначелник покушава свако парче земље да направи погодним за изградњу и да погодује инвеститорима. Двадесет тачака се односи на предузећа и јавне установе, а 20 на изнајмљивање простора. Поред тога, градоначелник тражи повећање стопе пореза за 2026. годину, промјени стопу пореза на покретност, а све то води до додатних трошкова за грађане. Затим је ту поскупљење воде и нова кредитна задужења од 30 милиона КМ које би грађани морали да отплате", образложио је Нинковић, те поставио питање да ли су ове мјере у интересу грађана или само у функцији пуњења буџета.
Поставља се питање да ли је ово добро за грађане или само за пуњење градског буџета, и управо због тога градоначелник сваљује кривицу на Скупштину и прича како он хоће да ради", рекао је Нинковић.
Нинковић истиче да је поскупљење воде представљено без конкретних бројки.
"Видио сам саопштење Водовода гдје кажу да им је дошло до повећања потрошње за 5,1 милион КМ, као и до повећања трошкова за хемикалије и електричну енергију, али нису навели конкретне износе. Да видимо да ли је то повећање струје за 300 хиљада, а хемикалија за 100 хиљада. Такође, Станивуковић није изнио да је запослио 120 нових радника, нити да је дошло до смањења прихода који су распоређени на одређену групу људи како би гласали за градоначелника. Данас је угрожено 200 хиљада Бањалучана, јер не знамо како ће бити третирана вода, а све то се ради како би неки добили бесплатне прикључке", упозорио је Нинковић.
О питању нерадне недјеље Нинковић је додао:
"Ако постоје негативне посљедице, нисам за то. Желим да радимо све оно што траже од нас грађани Бањалуке."
