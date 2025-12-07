Logo
Large banner

Проблем дивље градње у Бањалуци

Извор:

АТВ

07.12.2025

19:15

Коментари:

0
Проблем дивље градње у Бањалуци
Фото: АТВ

У Бањалуци је у протеклих 30 година урађено преко 20 хиљада илегалних објеката, од чега је у посљедње три године легализовано око 10 хиљада.

Иако ово тренутно није значајан проблем, дивља градња је негативно утицала на инфраструктуру у насељима што ће се покушати исправити новим урбанистичким планом.

"Дивљу градњу у данашње вријеме можемо везати само за индивидуалне стамбене објекте и објекте који се, углавном, граде на периферији гдје то инспекцији промиче ван њиховог радара. Тренутно имамо још око 5/6 хиљада активних захтијева и то је процедура која нама тренутно представља приоритет, тај посао полако, али сигурно приводимо крају", рекао је Вук Вишекруна, начелник Одјељења за просторно уређење града Бања Лука.

Када је у питању илегална градња имамо двије категорије, прва је градња без дозволе тамо гдје су услови за добијање дозволе јасно дефинисани, а други је што често објекти који су грађени са дозволом одступе од те дозволе тако што надограде додатну етажу или не испоштују габарите објекта. У посљедњих неколико година ово није честа појава, с обзиром на то да инспекција на терену одмах зауставља и блокира такву градњу.

Трудница

Србија

Породица пријавила нестанак труднице, полиција затекла ужасан призор у ријеци

"Код градње објеката, ту су ствари заиста пооштрене и ту инспекција ради свој посао. Тако да готово не постоји објекат који има проблем са дозволом кад се крене у градњу. Инспекција ту веома лако блокира и заустави градњу", рекао је Зоран Павловић, инвеститор, економски аналитичар

Најчешћа дилема купаца јесте да ли уселити у зграду без употребне дозволе и да ли је такав објекат безбједан. Они који су ипак уселили у стан у згради без употребне дозволе, требали би да врше притисак на инвеститора док се питање употребне дозволе не ријеши.

"Има доста ствари које се заиста морају прецизно документовати и дати у оквиру припреме добивања употребне дозволе. Наши инвеститори, поготово неки мањи инвеститори, дођу у ситуацију да не измире своје обавезе према подизвођачима па не могу да добију неки од папира, а ако само један папир немате, нема употребне дозволе. Са друге стране, купци станова су у ситуацији да не знају након неколико мјесеци шта се дешава са употребном дозволом, тако да би требали да врше притисак на инвеститора док се то не ријеши. Купци би морали да врше контролу и мониторинг шта инвеститор ради у циљу добивања употребне дозволе", рекао је Павловић.

Грађани имају могућност да поднесу захтјев за бесплатну легализацију за све објекте који су грађени до 2013. године, а сви објекти који су грађени до 2018. године имају могућност да по редовној процедури легализују свој објекат.

Подијели:

Тагови:

izgradnja

Бањалука

ilegalno

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

Бања Лука

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

3 ч

6
Бањалука мијења радно вријеме кафића

Бања Лука

Бањалука мијења радно вријеме кафића

5 ч

0
Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

Бања Лука

Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

13 ч

0
Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Бања Лука

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

1 д

11
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner