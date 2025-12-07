Проблем дивље градње у Бањалуци

Извор:
У Бањалуци је у протеклих 30 година урађено преко 20 хиљада илегалних објеката, од чега је у посљедње три године легализовано око 10 хиљада.
Иако ово тренутно није значајан проблем, дивља градња је негативно утицала на инфраструктуру у насељима што ће се покушати исправити новим урбанистичким планом.
"Дивљу градњу у данашње вријеме можемо везати само за индивидуалне стамбене објекте и објекте који се, углавном, граде на периферији гдје то инспекцији промиче ван њиховог радара. Тренутно имамо још око 5/6 хиљада активних захтијева и то је процедура која нама тренутно представља приоритет, тај посао полако, али сигурно приводимо крају", рекао је Вук Вишекруна, начелник Одјељења за просторно уређење града Бања Лука.
Када је у питању илегална градња имамо двије категорије, прва је градња без дозволе тамо гдје су услови за добијање дозволе јасно дефинисани, а други је што често објекти који су грађени са дозволом одступе од те дозволе тако што надограде додатну етажу или не испоштују габарите објекта. У посљедњих неколико година ово није честа појава, с обзиром на то да инспекција на терену одмах зауставља и блокира такву градњу.
"Код градње објеката, ту су ствари заиста пооштрене и ту инспекција ради свој посао. Тако да готово не постоји објекат који има проблем са дозволом кад се крене у градњу. Инспекција ту веома лако блокира и заустави градњу", рекао је Зоран Павловић, инвеститор, економски аналитичар
Најчешћа дилема купаца јесте да ли уселити у зграду без употребне дозволе и да ли је такав објекат безбједан. Они који су ипак уселили у стан у згради без употребне дозволе, требали би да врше притисак на инвеститора док се питање употребне дозволе не ријеши.
"Има доста ствари које се заиста морају прецизно документовати и дати у оквиру припреме добивања употребне дозволе. Наши инвеститори, поготово неки мањи инвеститори, дођу у ситуацију да не измире своје обавезе према подизвођачима па не могу да добију неки од папира, а ако само један папир немате, нема употребне дозволе. Са друге стране, купци станова су у ситуацији да не знају након неколико мјесеци шта се дешава са употребном дозволом, тако да би требали да врше притисак на инвеститора док се то не ријеши. Купци би морали да врше контролу и мониторинг шта инвеститор ради у циљу добивања употребне дозволе", рекао је Павловић.
Грађани имају могућност да поднесу захтјев за бесплатну легализацију за све објекте који су грађени до 2013. године, а сви објекти који су грађени до 2018. године имају могућност да по редовној процедури легализују свој објекат.
