Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

Аутор:Стеван Лулић
07.12.2025
07:05
Коментари:0
У првих 11 мјесеци ове године Аеродром Бањалука је успио да надмаши цијелу прошлу годину по броју путника.
До сада је овај аеродром остварио 449.477 путника, што је битно више него цијеле 2024. када је имала 399.174 путника.
Већ сада је изгледно да ће Бања Лука до краја године остварити више од 480.000 путника, што је знатно изнад историјског резултата из 2023. године када је било 460.720 путника.
Економија
Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама
То су значајни резултати упркос чињеници да је овај новембар подбацио у односу на прошлогодишњи.
Наиме, у 11. мјесецу 2025. било је 30.507, док је у новембру прошле године остварен број од 31.306 путника.
С обзиром на све наведено, реално је очекивати да у 2026. Аеродром Бањалука пређе психолошку границу од 500.000 путника.
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму