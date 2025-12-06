Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

Извор:
Трагичне вијести стижу из Енглеске, гдје је током меча између Чарлтон Атлетика и Портсмута преминуо један навијач.
Медицинска екипа је хитно интервенисала, а играчи су послати у свлачионице, када је стигла потврда да је навијач изгубио битку за живот, сусрет је прекинут.
Чарлтон је званично саопштио да је њихов навијач преминуо након хитне медицинске ситуације на стадиону.
"Утакмица против Портсмута, која је требало да се одигра у суботу поподне, је одложена. Сви у клубу шаљемо дубоко саучешће навијачима, породици и пријатељима у овим тешким временима!", навели су из клуба.
