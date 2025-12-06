Logo
Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

Индекс

06.12.2025

21:02

0
Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања
Фото: МУП Хрватске

Петорица држављана БиХ протјерани су из Хрватске због сумње да су 25-годишњем хрватском држављанину нанијели повреде и демолирати кућу у којој су боравили на острву Силби.

Најмлађем нападачу (26) изречена је забрана уласка и боравка у Европском привредном простору у трајању од пет година, док је осталој четворици изречена забрана у трајању од три године.

6603f236bcdb2 stasa kosarac

БиХ

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

Из задарске полиције су саопштили да се инцидент догодио у сриједу, 3. децембра, у објекту на Силби гдје су нападачи и жртва заједно боравили.

Ударио га флашом у главу

Осумњичени су мушкарци од 46, 44, 43, 40 и 26 година, а терете их да су физички напали 25-годишњег хрватског држављанина рукама и ногама, а један од њих га је ударио флашом у главу.

Демолирали кућу и направили штету од 2.500 евра

Током физичког напада, петорка је уништила и инвентар у кући чиме су 80-годишњој власници проузроковали материјалну штету која се процјењује на око 2.500 евра, преносе хрватски медији.

милорад којиц

БиХ

Којић: Немогућ европски пут на којем би биле укинуте надлежности Српској

Власница је поднијела приједлог за казнени прогон због оштећења туђе ствари.

Кривична пријава

Након криминалистичког истраживања, против петорице држављана БиХ поднесена је и кривична пријава надлежном тужилаштву у Задру.

Полицијски службеници провели су очевид на мјесту догађаја, а проведеним алкотестирањем утврђена је присутност алкохола у организму код четворице осумњичених. Нападнути 25-годишњак затражио је помоћ у Општој болници Задар, гдје је утврђено да је, срећом, задобио лакше тјелесне повреде.

Сви су у законском року напустили територију Републике Хрватске, пише "Индекс".

Хрватска

