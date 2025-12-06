Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

Извор:
06.12.2025
21:02
Петорица држављана БиХ протјерани су из Хрватске због сумње да су 25-годишњем хрватском држављанину нанијели повреде и демолирати кућу у којој су боравили на острву Силби.
Најмлађем нападачу (26) изречена је забрана уласка и боравка у Европском привредном простору у трајању од пет година, док је осталој четворици изречена забрана у трајању од три године.
Из задарске полиције су саопштили да се инцидент догодио у сриједу, 3. децембра, у објекту на Силби гдје су нападачи и жртва заједно боравили.
Осумњичени су мушкарци од 46, 44, 43, 40 и 26 година, а терете их да су физички напали 25-годишњег хрватског држављанина рукама и ногама, а један од њих га је ударио флашом у главу.
Током физичког напада, петорка је уништила и инвентар у кући чиме су 80-годишњој власници проузроковали материјалну штету која се процјењује на око 2.500 евра, преносе хрватски медији.
Власница је поднијела приједлог за казнени прогон због оштећења туђе ствари.
Након криминалистичког истраживања, против петорице држављана БиХ поднесена је и кривична пријава надлежном тужилаштву у Задру.
Полицијски службеници провели су очевид на мјесту догађаја, а проведеним алкотестирањем утврђена је присутност алкохола у организму код четворице осумњичених. Нападнути 25-годишњак затражио је помоћ у Општој болници Задар, гдје је утврђено да је, срећом, задобио лакше тјелесне повреде.
Сви су у законском року напустили територију Републике Хрватске, пише "Индекс".
